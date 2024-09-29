هكذا نعي مفتي سلطنة عُمان مقتل حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى مفتي سلطنة عمان الشيخ، أحمد بن حمد الخليلي، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بعد تأكيد مقتله في غارة شنها الجيش الإسرائيلي، الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب الشيخ أحمد الخليلي في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت: "لقد ساءنا كثيرا نعي الأمين العام لحزب الله القائد (حسن نصرالله)، بعدما كان شجى في حلق المشروع الصهيوني مدة تزيد على ثلاثة عقودة من السنين. وهذا مما يجعل الأمة تستقبل نعيه بكل أسى وأسف؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف مفتي سلطنة عمان: "نسأل الله العلي القدير أن يثبت محاور المقاومة في وجه المشروع الصهيوني وأعوانه في لبنان وفلسطين وفي جميع بلدان المسلمين، بحيث يعقب القادة الراحلين من يسد الثغرة في كل المواقع والمراحل؛ فكم من رجال لهذه المهمة بإذن الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، حسب قوله.

وتابع الشيخ أحمد الخليلي: "على أن لنا في هذه الأحداث أملا كبيرا ورجاء واسعا أن يتحد المسلمون على كلمة سواء، وينتهوا عن إثارة ما يفرق بينهم؛ فكم في وحدتهم من قوة وهيبة وكم في تفرقهم من ضعف وخيبة، وإن أحسن ما يغنمه العدو في حربه هذه أن تثور بينهم النعرات والتحزبات؛ فلينتبه الجميع والله المستعان".