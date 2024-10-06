هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN)-- ألغت السلطات الإيرانية الرحلات الجوية في مطارات إيران طوال الليل من الأحد إلى الاثنين، وفقًا لمنظمة الطيران المدني الإيرانية.

وقال الإعلان، وفقًا لوكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، إنه "بسبب القيود التشغيلية التي طرأت، سيتم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات البلاد من الساعة 9 مساءً من مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر حتى الساعة 6 صباحًا من غد 7 أكتوبر".

لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول قرار إلغاء الرحلات الجوية، لكن هذه الخطوة تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لهجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

تعهدت إسرائيل بالرد بعد أن أطلقت إيران ما يقرب من 200 صاروخ عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، لم تذكر متى أو ما هو شكل هذا الانتقام.