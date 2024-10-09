نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- علق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على ما أعلنه حزب الله اللبناني عن "إصابة جنود إسرائيليين بعد تفجير عبوة ناسفة والاشتباك معهم أثناء محاولتهم" دخول بلدة بليدا اللبنانية بالقرب من الحدود.

وقال الجيش إنه "لا يستطيع تأكيد هذه المزاعم".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، توسيع عملياته "المحدودة ومحددة الهدف" كما يصفها، إلى جنوب غرب لبنان.

وكذلك قال الجيش إن حزب الله أطلق حوالي 180 قذيفة على إسرائيل، وأضاف: "سنواصل العمل ضد تهديد منظمة حزب الله الإرهابية دفاعًا عن دولة إسرائيل وسكانها".