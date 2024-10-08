كيم غطاس لـCNN: اللبنانيون يُعاقبون على خيار لم يتخذوه.. وحزب الله تضرر من حرب سوريا

"هل هذه لحظة يمكن للبنان فيها استعادة سيادته إذا كان حزب الله بموقف دفاعي؟".. هكذا ردّ بوحبيب

أولمرت لـCNN: حان وقت إبعاد حزب الله عن الليطاني.. وأتمنى أن نحظى بنتيجة مماثلة لحرب 2006

"لا يستطيع وحده أن يقف بوجه دولة مسلحة".. شاهد ما قاله الرئيس الإيراني لـCNN عن الصراع بين حزب الله وإسرائيل

نفتالي بينيت تعليقًا على اغتيال نصرالله لـCNN: فرصة هائلة ويجب إزالة تهديد حزب الله نهائيا

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم إطلاق حوالي 105 صواريخ من لبنان على مدينة حيفا الشمالية ومنطقة الجليل خلال ساعة واحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ أطلقت من لبنان على وابلين منفصلين.

وبينما تم اعتراض العديد من الصواريخ أو سقوطها في مناطق مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي، أُصيب مبنيان على الأقل في كريات يام وكريات موتزكين بشكل مباشر. وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنه تم نقل امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا إلى المستشفى بعد إصابتها بشظايا في يدها، وتم علاج آخرين من إصابات تعرضوا لها أثناء توجههم إلى مكان آمن.

وقبل إطلاق وابل الصواريخ على حيفا، جرى إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على منطقة الجليل الأسفل، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبه، أعلن حزب الله، الثلاثاء، أنه "أطلق دفعة كبيرة من الصواريخ على مدينتي حيفا وكريات".