إسرائيل تدعي قتل قيادي جديد بحزب الله وتكشف اسمه ومهمته

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

من قرية خضراء إلى أنقاض متناثرة.. مشاهد تظهر ما حلّ ببلدة لبنانية وسط حرب إسرائيل وحزب الله

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل غريب الشجاع، الذي وصفه بأنه قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوات الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الشجاع كان مسؤولا عن العديد من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات على منطقة راموت نفتالي في شمال إسرائيل.

وذكر البيان إن القوات الإسرائيلية حددت أيضًا وأصابت منصة إطلاق كانت جاهزة لإطلاق النار باتجاه الأراضي والجنود الإسرائيليين، مضيفة أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت منشآت تخزين أسلحة ومنصات إطلاق ومواقع مراقبة ومنشآت عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، الخميس.

وقصفت إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل وإصابة 117 آخرين على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.