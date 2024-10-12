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(CNN)-- أُغلقت نحو نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق الصراع في لبنان الآن وسط تصاعد العنف، وفقًا لرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ونشر غيبريسوس على منصة"إكس"، السبت، أن 100 مركز من أصل 207 مراكز في مناطق الصراع مُغلقة الآن. وأغلقت خمسة مستشفيات بعد الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن تتوقف الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية، والتي تسببت في وفاة ما يقرب من 100 شخص. إن عدد المصابين آخذ في الازدياد. ويكافح النظام الصحي للتكيف بسبب محدودية القدرة البشرية والموارد".

وقُتل أكثر من 1500 شخص وجُرح نحو 8000 آخرين في غارات في لبنان منذ 16 سبتمبر/أيلول، عندما صعدت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، وفقًا لإحصاء أجرته شبكة CNN لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.