البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN))-- نعى حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثيين في اليمن، مقتل زعيم حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، بعد تأكيد حماس رسميا مقتله، الجمعة.

وقال حزب الله في بيان نشره الموقع الرسمي لقناة "المنار" التابعة له على الإنترنت، الجمعة، إن "قيادة حزب الله تنعى القائد الشهيد يحيى السنوار، الذي واجه المشروع الأمريكي والاحتلال الصهيوني وبذل دمه في سبيل ذلك"، بحسب البيان.

وأكد الحزب: "نتقدّم من الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، ومن إخواننا المجاهدين في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس، ومن أمتنا ‏العربية والاسلاميّة، ومن كل مجاهد ومقاوم ‏وحر في هذا العالم، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس ‏المكتب ‏السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار، رحمة الله عليه، ونتوجه ‏خصوصاً إلى عائلته الشريفة ‏والمضحية بأحر آيات العزاء".

وأضاف حزب الله، أن "السنوار الذي حمل الأمانة وشعلة القيادة، من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان، بذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة".

كما أعرب حزب الله عن "تأكيده الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مشددًا على ثقته بالنصر.

ومن جانبها، قالت جماعة الحوثي في اليمن في بيان: "نعى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، المجاهد العظيم والقائد الكبير، يحيى السنوار، الذي استشهد بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية التي يديرها الحوثيون.

وأكد الحوثيون في البيان، أن "السنوار قد رفع راية الجهاد، ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم الصابر والمجاهدين في حركات المقاومة الفلسطينية، وشكل جبهة صلبة وقوية في وجه العدوان...حتى توج أعماله وجهاده بالشهادة"، بحسب البيان.

وتوجه بيان الحوثيين "بالتعازي إلى أسرة السنوار وإلى حركة حماس"، مضيفا أن "وفاته ستزيد المجاهدين الفلسطينيين إصرارا وعزما وتصميماً وتفانياً وثباتاً على مواصلة السير حتى تحقيق النصر الموعود".

وجدد الحوثيون في اليمن "التأكيد على موقفهم الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والاستمرار في مساندته بكل ما لديهم من إمكانيات وبكل الوسائل، حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".