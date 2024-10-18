Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أول تعليق من حزب الله والحوثيين على مقتل يحيى السنوار: "حمل شعلة القيادة وشكل جبهة صلبة" - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أول تعليق من حزب الله والحوثيين على مقتل يحيى السنوار: "حمل شعلة القيادة وشكل جبهة صلبة"

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN))-- نعى حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثيين في اليمن، مقتل زعيم حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، بعد تأكيد حماس رسميا مقتله، الجمعة.

وقال حزب الله في بيان نشره الموقع الرسمي لقناة "المنار" التابعة له على الإنترنت، الجمعة، إن "قيادة حزب الله تنعى القائد الشهيد يحيى السنوار، الذي واجه المشروع الأمريكي والاحتلال الصهيوني وبذل دمه في سبيل ذلك"، بحسب البيان.

وأكد الحزب: "نتقدّم من الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، ومن إخواننا المجاهدين في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس، ومن أمتنا ‏العربية والاسلاميّة، ومن كل مجاهد ومقاوم ‏وحر في هذا العالم، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس ‏المكتب ‏السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار، رحمة الله عليه، ونتوجه ‏خصوصاً إلى عائلته الشريفة ‏والمضحية بأحر آيات العزاء".

وأضاف حزب الله، أن "السنوار الذي حمل الأمانة وشعلة القيادة، من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان، بذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة".

كما أعرب حزب الله عن "تأكيده الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مشددًا على ثقته بالنصر.

ومن جانبها، قالت جماعة الحوثي في اليمن في بيان: "نعى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، المجاهد العظيم والقائد الكبير، يحيى السنوار، الذي استشهد بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية التي يديرها الحوثيون.

وأكد الحوثيون في البيان، أن "السنوار قد رفع راية الجهاد، ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم الصابر والمجاهدين في حركات المقاومة الفلسطينية، وشكل جبهة صلبة وقوية في وجه العدوان...حتى توج أعماله وجهاده بالشهادة"، بحسب البيان.

وتوجه بيان الحوثيين "بالتعازي إلى أسرة السنوار وإلى حركة حماس"، مضيفا أن "وفاته ستزيد المجاهدين الفلسطينيين إصرارا وعزما وتصميماً وتفانياً وثباتاً على مواصلة السير حتى تحقيق النصر الموعود".

وجدد الحوثيون في اليمن "التأكيد على موقفهم الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والاستمرار في مساندته بكل ما لديهم من إمكانيات وبكل الوسائل، حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".

قد يهمك أيضاً

صورة يُزعم أنها لجثة يحيى السنوار.. CNN تحلل لقطة متداولة وهذا ما وجدته

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.