كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

(CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي، في بيان، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية فككت "شبكة تجسس" مكونة من سبعة مواطنين إسرائيليين متهمين بالعمل لصالح إيران.

وقال البيان إن المعتقلين كانوا "يجمعون معلومات حساسة عن قواعد الجيش الإسرائيلي والبنية التحتية للطاقة"، مضيفًا أنهم جميعًا مواطنون يهود من حيفا ومناطق أخرى في شمال البلاد.

وأضاف البيان أن عملياتهم امتدت على مدى أكثر من عامين، وشملت "مهام استطلاع مكثفة على قواعد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء البلاد"، وذلك نظير مقابل مالي، غالبًا من خلال العملات المشفرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي إن الاعتقال يُظهر جهود إيران المستمرة "لتجنيد واستغلال المواطنين الإسرائيليين للتجسس والإرهاب داخل إسرائيل"، مضيفة أنه سيتم تقديم لائحة اتهام في الأيام المقبلة.

وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم على إيران ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن طهران "ستدفع ثمنه".