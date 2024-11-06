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(CNN)-- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الثلاثاء، إن التهديدات بالقنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات يبدو أنها جاءت من نطاق بريد إلكتروني روسي، وأضاف أنه لم يتم رصد أي تهديدات "ذات مصداقية".

وذكر المكتب، في بيان، أن "نزاهة الانتخابات تعد من بين أهم أولوياتنا، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في إنفاذ القانون على المستوى الفيدرالي والمحلي للرد على أي تهديدات لانتخاباتنا وحماية مجتمعاتنا بينما يمارس الأمريكيون حقهم في التصويت".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يفحصون حساب بريد إلكتروني يستخدم نطاق إنترنت روسي، كمصدر محتمل لتهديدات بالقنابل "لا مصداقية لها" تم توجيهها في يوم الانتخابات في ولاية جورجيا.