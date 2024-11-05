كيف رد ترامب على سؤال حول إبلاغ أنصاره بعدم العنف إذا خسر الانتخابات؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أنه يجب عليه إخبار أنصاره بعدم العنف إذا خسر الانتخابات الرئاسية، وأنهم يجب أن يقبلوا نتائج الانتخابات إذا خسر.

وأضاف ترامب عندما سألته CNN عما إذا كان سيقول لأنصاره إنه لا ينبغي أن يكون هناك عنف: "لست مضطرا لإخبارهم بذلك".

وردا على سؤال من كيت سوليفان من شبكة CNN: "هل ستخبرهم بذلك؟"، فرد ترامب قائلا: "لست مضطرا لأخبرهم بأنه لن يكون هناك عنف. بالطبع لن يكون هناك عنف. أنصاري ليسوا أشخاصا عنيفين. لست مضطرا لإخبارهم. وأنا بالتأكيد لا أريد أي عنف، لكنني بالتأكيد لست مضطرا لإخبارهم. هؤلاء أشخاص عظماء. هؤلاء أشخاص يؤمنون بعدم العنف. على عكس سؤالك. أنت تؤمنين بالعنف".

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي بشكل عنيف في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، في محاولة لوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، بعد أن خسر ترامب الانتخابات ورفض الاعتراف بالهزيمة.

ولم يجب ترامب عندما سألته شبكة CNN عما إذا كان سيعلن الفوز الليلة بغض النظر عن النتائج.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد أدلى بصوته قبل قليل في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يوم الانتخابات، وتوقف للرد على أسئلة الصحفيين.