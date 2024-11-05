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الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

مؤثر اجتماعي مؤيد لترامب: عميل روسي دفع 100 دولار لنشر فيديو زائف عن تزوير الانتخابات

العالم
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(CNN)-- قال مؤثر أمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه حصل على 100 دولار من أحد مروجي الدعاية السياسية الموالين للكرملين لنشر مقطع فيديو مزيف لمهاجرين من هاييتي يزعمون التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وكانت المدفوعات واحدة من عدة دفعات قال الرجل إنه تلقاها من مروج الدعاية السياسية - وهو عميل روسي مُسجّل - لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وعلمت شبكة CNN أن المؤثر المؤيد لترامب، الذي يستخدم حساب AlphaFox78@ على منصة إكس، هو رجل أمريكي يعيش في ماساتشوستس. ووافق على التحدث إلى شبكة CNN بشأن المنشورات بشرط عدم الكشف عن هويته.

وكان الحساب، الذي لديه تاريخ في نشر المواد المصورة اليمينية الساخرة لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب، أول من نشر مقطع الفيديو الذي تم كشف حقيقته الآن، ويُظهر مهاجرًا هايتيًا يزعم أنه سيصوت مرتين على الأقل في ولاية جورجيا لنائب الرئيس كامالا هاريس.

وقال سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر إن كل شيء في هذا الفيديو مزيف، من الممثلين إلى بطاقات الهوية، وقد تم إنتاجه ونشره من قبل جهات مؤثرة روسية.

في مقابلات هاتفية ونصية مع CNN على مدار عدة أيام، قال الشخص الذي يقف وراء الحساب، الذي جمع أكثر من 650 ألف متابع على منصة إكس، إنه نشر الفيديو دون التحقق من صحة الادعاءات الواردة فيه.

وقال: "ليس لدي أي فكرة من أين جاء أو أي شيء - أنا فقط الرجل الذي شاركه".

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وأشار الرجل إلى أن سيمون بويكوف، وهو مذيع بودكاست روسي معروف عبر الإنترنت باسم "AussieCossack"، عرض عليه 100 دولار لنشر الفيديو، ووافق عليه. وأكد شخص مطلع على الموقف لشبكة CNN أنه تم إرسال مدفوعات متعددة من بويكوف إلى الرجل.

تظهر الوثائق التي استعرضتها شبكة CNN أن بويكوف هو عميل أجنبي مُسجل لروسيا في أستراليا، حيث يعمل لصالح وسائل الإعلام الروسية الحكومية، ويكتب وينشر على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والروسية.

ويتمتع بويكوف، الذي حصل مؤخرًا على الجنسية الروسية ويسعى للحصول على اللجوء في القنصلية الروسية في سيدني، بتاريخ في نشر معلومات مضللة مؤيدة للكرملين. ووجد تحقيق سابق أجرته شبكة CNN أن بويكوف لعب دورًا في حملات التضليل الروسية، بما في ذلك تلك التي تستهدف الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

لكن دوره الدقيق ومكانه داخل التسلسل الهرمي لشبكة التضليل، لا يزال بعيد المنال.

وأبلغت مصادر استخباراتية أمريكية وأوروبية شبكة CNN سابقًا أن شبكة التضليل الروسية تنتج مقاطع فيديو دعائية مُدبرة يتم الترويج لها لاحقًا من قبل المؤثرين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بقدر ما تعتمد أي شركة مشروعة على مؤثر شعبي لتعزيز مبيعاتها، فإن العملاء الروس يستهدفون أيضًا الشخصيات عبر الإنترنت للاستفادة من متابعيهم المنخرطين للغاية، وفقًا لديرين لينفيل، خبير التضليل والمدير المشارك لمركز الطب الشرعي الإعلامي في جامعة كليمسون.

وقال لينفيل لشبكة CNN: "هناك سبب يجعل شركات التسويق والحملات السياسية تستخدم المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لرسائلها، فهي تفعل ذلك لأنه ناجح. أصبح العالم الرقمي هو العالم الحقيقي، والناس يثقون في المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي كما يثقون في أصدقائهم في العالم الحقيقي".

لم يستجب بويكوف وشريكه المقيم في روسيا لطلبات CNN للتعليق. وقال صاحب حساب AlphaFox78@ إن بويكوف أخبره صراحةً بعدم التحدث إلى CNN وقام منذ ذلك الحين بحظره على منصة تليغرام.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على المدفوعات. ولم تستجب وزارتا الخارجية الروسية والأسترالية لطلبات CNN للتعليق.

مؤثر اجتماعي مؤيد لترامب: عميل روسي دفع 100 دولار لي لنشر فيديو زائف عن تزوير الانتخابات
Credit: AlphaFox78/X

ثمن التضليل: 100 دولار لكل منشور

على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك كل من بويكوف وألفا فوكس مرارًا وتكرارًا روايات قرر مجتمع الاستخبارات الأمريكي أنها نشأت من شبكة تضليل روسية أطلق عليها اسم "Storm-1516".

وقال ألفا فوكس إن مقطع الفيديو الذي تم إعداده في جورجيا لم يكن المرة الأولى التي يتقاضى فيها أجرًا مقابل نشر محتوى في حساب الخاص به عبر منصة إكس. وقال إنه في حوالي 10 مناسبات أخرى، دفع له بويكوف 100 دولار لنشر الميمات (الأعمال الساخرة) ومقاطع الفيديو على الحساب.

وقال لشبكة CNN: "بدأ الأمر بالميمات، وبدا الأمر بريئًا".

عندما تحولت طلبات بويكوف بعد ذلك إلى نشر مقاطع فيديو متعلقة بالانتخابات، مثل لقطات احتيال الناخبين في جورجيا المزيفة، قال: "لم أفكر في الأمر على الإطلاق".

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وأكد لشبكة CNN على أنه لا يعرف أن بويكوف يعمل لصالح وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وأرسل ألفا فوكس لقطات شاشة مقتطعة إلى شبكة CNN قال إنها أظهرت سؤاله لبويكوف حول صحة الفيديو قبل نشره. لكن بويكوف رد على ما يبدو بأنه ليس لديه سبب للشك في صحة الفيديو وأن "بعض الحسابات الكبيرة نشرته".

وقال ألفا فوكس: "لقد كنت حذرًا لأنه مجرد مشاركة للميمات"، مؤكدًا لشبكة CNN أنه لم يدرك ما كان يوقع نفسه فيه.

بعد التحدث مع شبكة CNN، حذف ألفا فوكس المنشور، الذي حقق في ذلك الوقت أكثر من 2.6 مليون مشاهدة.

كما اعترف بأنه حصل على أجر لنشر محتوى يستهدف هاريس وزوجها دوغ إيمهوف. وقد حدد مجتمع الاستخبارات الأمريكي منذ ذلك الحين أن الادعاءات المرتبطة بهما نشأت كعملية تأثير روسية.

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