إيران تعلق على إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

بـ3 نقاط.. مذيع CNN يحدد القضايا التي أثرت على هذه الانتخابات الأمريكية أكثر من غيرها

(CNN)-- قالت الحكومة الإيرانية إنه "لا يوجد فرق كبير" في من يصبح رئيسًا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، مع اقتراب دونالد ترامب من استعادة البيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت أن انتخاب رئيس للولايات المتحدة “ليس له أي صلة” بإيران وأن “السياسات العامة للولايات المتحدة وإيران لم تتغير”، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ولم تعلن شبكة CNN بعد عن السباق لصالح ترامب ولا يزال يجري فرز الأصوات في عدة ولايات، ومع ذلك، وفقًا لتوقعات شبكة CNN، فهو يحتاج فقط إلى 4 أصوات بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ويأتي تعليق المسؤولة الإيرانية في الوقت الذي تتهافت فيه التهاني من الدول الإقليمية والعالمية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على انتخابه رئيسا 47 للولايات المتحدة الأمريكية.