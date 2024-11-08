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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، معربا عن أمله في أن ينفذ "وعده" بوقف الحرب في غزة ولبنان، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

وقال أردوغان على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة للمجر:" قطع ترامب وعودا بإنهاء (الصراعات التي بدأتها إسرائيل) ونريد أن يتم الوفاء بها وقول كفى لإسرائيل"، حسب وصفه.

وأضاف الرئيس التركي، أنه سيواصل محادثاته مع ترامب في الفترة الجديدة بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.

وأردف أردوغان قائلا: "عملنا مع السيد ترامب في فترة رئاسته السابقة رغم التباينات في الرأي أحيانا، إلا أن الشراكة النموذجية بين بلدينا لا تقبل النقاش".

وأشار رجب طيب أردوغان إلى وجود ما أسماها "مسائل عالقة" بين تركيا والولايات المتحدة وفي مقدمتها مسألة مقاتلات F-35، التي امتنعت واشنطن عن تسليمها لتركيا، والخلاف بشأن تزود أنقرة بمنظومات صواريخ S-400 الروسية للدفاع الجوي.

كما تحدث أردوغان عن التصريحات "الإيجابية" التي أطلقها ترامب تجاه تركيا في المرحلة المقبلة، موضحا أنه تم توجيه دعوة له لزيارة تركيا، حسب وكالة "الأناضول".

وقال أردوغان: "رئاسة ترامب للولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط"، حسب وصفه.

وأضاف: "ستكون بداية جيدة من ترامب إذا قطع إمداد إسرائيل بالأسلحة من أجل وقف العدوان على فلسطين ولبنان"، حسب قوله. مشيرا إلى أن الاستمرار في سياسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن خلال حكم ترامب "سيعمق استعصاء الحل في المنطقة ويوسع الصراع ونحن لا نريد ذلك أبدا"، حسبما نقلت عنه "الأناضول".