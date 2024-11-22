مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآن وما قد تود معرفته

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القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بعث رسالة دعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، الخميس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" مزعومة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "أشكر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل".

وأضاف البيان:"على عكس الضعف المخزي لمن دعموا القرار الشائن ضد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن المجر- مثل أصدقائنا في الولايات المتحدة - تظهر الوضوح الأخلاقي وتقف من أجل العدالة والحقيقة"، حسب وصفه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، والقيادي في حماس، محمد الضيف.