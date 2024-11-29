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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

تدوينة للسيسي في "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني".. والخارجية: تنظيم مؤتمر دولي في 2 ديسمبر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات بلاده، مشددا على دعمه لكامل حقوق الفلسطينيين، وذلك في "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني سنويا.

وكتب السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف الرئيس المصري: "ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "تشارك جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يقع في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام".

وأضاف بيان الوزارة: "وبهذه المناسبة، تواصل مصر تأكيدها على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتحي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها  الاحتلال الإسرائيلي ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وتعيد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب البيان.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها: "تعرب مصر عن أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مع ما يواجهه من عدوان غاشم، وتؤكد مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية".

وختمت الوزارة قائلة: "وفي هذا الإطار، تنظم جمهورية مصر العربية مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر بالقاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية".

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