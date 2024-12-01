(CNN)—عقّب المحلل العسكري الأمريكي، الجنرال (متقاعد) جيمس ماركس المعروف بلقب "العنكبوت"، على الأحداث المتسارعة في حلب وإدلب بسوريا وكيف يرى ساحة المعارك بين فصائل المعارضة وبين قوات الجيش السوري ووضع نظام بشار الأسد مع حلفائه من روسيا لإيران لحزب الله.

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وأوضح الجنرال ماركس في مقابلة مع CNN: "ما نراه الآن (في سوريا) يبين مدى تعقيد ونوع المصالح المختلفة للاعبين الدوليين المؤثرين داخل سورية وكذلك الفصائل المعارضة وترابطها مع بعضها البعض وبخضم ذلك كله وضع قوات نظام بشار الأسد."

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وتابع: "في البداية، لدينا روسيا التي تبذل معظم جهودها الآن في أوكرانيا، لذا، أود أن أقول إنها مشتتة هناك، وتحقق بعض النجاح الآن ضد الجيش الأوكراني، في حين دُفعت إيران إلى الخلف نتيجة ما يجري ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان".

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وأضاف: "ولنكن صريحين، ليس من المستغرب على الإطلاق أن يقوم حزب الله (المدعوم من إيران) الآن بالفعل بتقليص قدرته على دعم الحكومة السورية.. ضع في اعتبارك أيضًا أن الولايات المتحدة لها وجود في شمال غرب سوريا لملاحقة تنظيم الدولة الإسلامية".

Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

وأشار إلى أن لتركيا كذلك "حضور يلاحق مختلف أشكال الأكراد، لذا، فإن هذا جهد معقد جدًا جدًا في الوقت الحالي، وقد وجدت سوريا نفسها في وسط هذه المعركة بدون حلفاء أقوياء حقيقيين يمكن الاعتماد عليهم، وهذا ما ترونه الآن".