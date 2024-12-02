دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، إن "ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافاً بعيدةً في "محاولة تقسيم المنطقة" و"تفتيت دولها" وإعادة رسم الخرائط من جديد، وفقاً لمصالح وغايات أمريكا والغرب.

وجاءت تصريحات بشار الأسد تعليقا على هجمات المعارضة السورية المسلحة بشكل مفاجئ والتي مكنتها من السيطرة على مناطق كبيرة في محافظتي حلب وإدلب.

وأضاف بشار الأسد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان أن "هذا التصعيد لن يزيد سوريا إلا إصراراً على المواجهة للقضاء على الإرهاب في كل الأراضي السورية"، طبقا للرئاسة السورية عبر حسابها على "إكس".

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني خلال الاتصال: "المساس بوحدة سوريا هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها، وهو جزء من مخطط صهيو- أمريكي. وإيران مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا للقضاء على الإرهاب وإفشال أهداف مشغليه وداعميه"، حسبما نشرت الرئاسة السورية.

وكان الرئيس السوري أكد، مساء الأحد، خلال استقباله في دمشق، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن "سوريا ماضية في محاربة الإرهاب بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها، ومواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه"، حسب قوله.