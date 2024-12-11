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(CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية استهداف أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية سورية في غارات جوية إسرائيلية.

وفقًا لتحليل شبكة CNN لصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها من Planet Labs، فقد تم استهداف ما لا يقل عن 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل الجوية السورية في سلسلة من الغارات الجوية.

ويبدو أن الضربات استهدفت أيضًا البنية التحتية للقاعدة.

ويبدو أن المنشأة، التي تقع على بعد 18 ميلاً (30 كيلومترًا) جنوب دمشق، كانت تضم وحدة من مروحيات Mi-25 "Hind"، التي شوهدت في صور الأقمار الصناعية التي جمعتها Planet Labs في 3 ديسمبر/كانون الأول وصور ماكسار تكنولوجيز في وقت سابق من هذا العام.

في الأيام الأخيرة، انخرط الجيش الإسرائيلي في تدمير الأصول العسكرية السورية، وضرب القواعد الجوية والموانئ ومخزونات الأسلحة في جميع أنحاء البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه نفذ حوالي 480 ضربة حتى الثلاثاء.