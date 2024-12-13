بأنحاء سوريا.. أكثر من 1.1 مليون نازح بعد انهيار نظام بشار الأسد

تشبث بذراعها بقوة بكلتا يديه.. شاهد الحالة التي وجدت عليها مراسلة CNN معتقلًا بسجن سري في سوريا

عُثر عليه في سوريا هائمًا في الطريق.. فيديو يُظهر أمريكيًا يُعتقد أنه مفقود

توغل الجيش الإسرائيلي ومزاعم "عدم توجه قواته نحو دمشق".. ما الذي يحدث عسكريًا في سوريا؟

(CNN)— نزح أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا منذ غرق البلاد في الاضطرابات بعد انهيار نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في تحديث، الخميس، إن عشرات الآلاف من النازحين يقيمون في حوالي 200 مركز في شمال شرق سوريا، حيث تقوم منظمات الإغاثة بتوزيع المواد الغذائية والنقود ومستلزمات النظافة وغيرها من الإمدادات.

وأضافت أن نقص الغذاء منتشر على نطاق واسع في حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وأن أسعار الوقود لا تزال مرتفعة. وأضافت أن القتال القريب أدى إلى تعطيل الوصول إلى المياه وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي مما أثر على أكثر من 400 ألف شخص في المنطقة منذ، الثلاثاء.

وتابع وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة وشركائها يعملون على توصيل المساعدات، حيث عبرت 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من تركيا إلى شمال غرب سوريا، الأربعاء، ومع ذلك، لا تزال الظروف صعبة في تلك المنطقة بسبب نقاط التفتيش والمشكلات الأمنية وتقارير النهب.