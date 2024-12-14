نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبخاصة مع دخول فصل الشتاء، وعلى الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي أن اللقاء تناول "مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعرض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة".

وأكد السيسي "على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعلى حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن اللقاء "استعرض سبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية".

كما تناول الاجتماع تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي "على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".