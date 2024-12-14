مديرة اليونيسف تشجب "إراقة الدماء اليومية" لأطفال غزة

اليونيسف: أطفال غزة يواجهون تهديدًا ثلاثيًا.. وقلق من كارثة صحية وشيكة في القطاع

وسط مخاوف من انتشار الأمراض.. مسؤول في اليونيسف: "غزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين"

"هذه حرب على الأطفال".. شاهد ما قاله متحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى في غزة

(CNN)-- قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، السبت، إن العالم "لا يمكن أن يتجاهل تعرض العديد من الأطفال لإراقة الدماء اليومية" في غزة، وأوضحت أن أكثر من 160 طفلا قُتلوا في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت راسل في بيان أن "هذا يعني في المتوسط ​​مقتل أربعة أطفال يوميًا منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وأن الأطفال معرضون أيضًا للجوع والمرض والبرد".

وأكدت مديرة اليونيسف: "الأطفال لم يبدأوا هذا الصراع وليس لديهم القدرة على إيقافه، ورغم ذلك، فهم يدفعون الثمن الأغلى بحياتهم ومستقبلهم"، مضيفة أنه في الأشهر الـ14 الماضية، قُتل أكثر من 14500 طفل.

وأوضحت راسل أن جميع الأطفال البالغ عددهم 1.1 مليون طفل في غزة في حاجة ماسة للمساعدات، خاصة وأن "المجاعة لا تزال تلوح في الأفق في الشمال ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا بشدة".

كما أدانت مديرة اليونيسف الهجوم على مخيم النصيرات في وسط غزة والذي أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل، بحسب مصدر من مستشفى العودة في القطاع.

وقال المصدر إن 7 جثث تم انتشالها من تحت الأنقاض، الجمعة. وكانت حصيلة القتلى السابقة المعلن عنها بسبب الغارات هي 33 قتيلا. وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون في وقت سابق أيضًا، إن تسعة أطفال على الأقل كانوا ضمن القتلى.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيًا كبيرًا" قاد هجمات ضد المدنيين والقوات الإسرائيلية، كان هدفًا لغارة إسرائيلية على الكتلة السكنية في وسط غزة.