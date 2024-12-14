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(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات "مباشرة" مع هيئة تحرير الشام، الجماعة المسلحة السورية التي تسيطر على البلاد بحكم الأمر الواقع، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في الأردن: "نعم، كنا على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى"، مضيفًا أن الاتصال كان مباشرًا.

وهذا هو أول تأكيد أمريكي علني على الاتصال المباشر مع هيئة تحرير الشام، وهي جماعة صنفتها الولايات المتحدة "إرهابية". ولم يذكر بلينكن تفاصيل عن موعد إجراء الاتصال أو على أي مستوى تم. ولا يوجد عائق قانوني (في أمريكا)، للتحدث مع جماعة مصنفة إرهابية.

وقال بلينكن: "لقد ضغطنا على كل من كنا على اتصال معه بشأن أهمية المساعدة في العثور على (المواطن الأمريكي) أوستن تايس وإعادته إلى الوطن".

كما تتشارك الولايات المتحدة في المبادئ المتوقعة من الحكومة السورية الجديدة ـ وهي احترام حقوق جميع السوريين، وعدم تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب، ووجوب توصيل المساعدات الإنسانية، وأن يتم تأمين مخزونات الأسلحة الكيماوية وتدميرها بشكل آمن.

وأشار أنتوني بلينكن إلى أن هذه المبادئ "تبنتها الآن بلدان في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها"، وهو ما يبعث أيضا برسالة إلى (حكومة المعارضة)، في إشارة إلى الحكومة السورية الجديدة، على حد قوله.