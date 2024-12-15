بيان سعودي يدين قرار توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت المملكة العربية السعودية، الأحد، بقرار الحكومة الإسرائيلية، بتوسيع الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان "أرض عربية سورية محتلة"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "وزارة الخارجية أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، بحسب البيان.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية: "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، مؤكدةً "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافق في وقت سابق، الأحد، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة، طبقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال البيان: "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ضد سوريا، ونتيجة للرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، التعديل الأول على الخطة لتشجيع النمو الديموغرافي في الجولان ومستوطنة كتسرين لنيل موافقة الحكومة". وكتسرين هي مستوطنة إسرائيلية في الجولان.