نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأحد، استعداد بلاده للتعاون العسكري مع "القيادة الجديدة في سوريا" بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، بشار الأسد، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وعن علاقات تركيا مع القيادة الجديدة بدمشق بعد سقوط نظام الأسد، ذكر غولر أن "أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول"، وأضاف: "مستعدون لتقديم الدعم حال تلقينا طلبا من الإدارة الجديدة في سوريا".

وأضاف غولر خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، أن "أولوية تركيا في سوريا تصفية تنظيم (بي كي كي)، وعاجلا أم آجلا سيتم تصفيته، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة في سوريا، ونحن كذلك"، حسب قوله.

وأردف وزير الدفاع التركي: "أعربنا عن ذلك لأصدقائنا الأمريكيين ونتطلع منهم مراجعة مواقفهم"، طبقا لما نقلت عنه "الأناضول".

وذكر غولر أن "تركيا ليس لديها مشكلة لديها مع إخوانها الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين فقط" بحسب "الأناضول".