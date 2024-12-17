نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

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(CNN)-- قالت هيئة تحرير الشام عبر تطبيق تيليغرام، إن "زعيم الإدارة الجديدة في سوريا"، أحمد الشرع التقى مسؤولين بريطانيين في دمشق، الاثنين.

والتقى الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني بسلسلة من كبار الشخصيات الأجنبية منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام بنظام الرئيس السابق، بشار الأسد، الأسبوع الماضي.

وخلال اجتماع الاثنين، أكد الجولاني أن نظام الأسد دمّر "مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف"، مشددا على ضرورة إعادة بناء تلك المؤسسات وبناء "دولة القانون" وإحلال الأمن، وفقا لبيان هيئة تحرير الشام.

كما دعا أبو محمد الجولاني إلى استعادة علاقات سوريا مع المملكة المتحدة، ورفع "العقوبات المفروضة على سوريا حتى يتمكن النازحون السوريون في دول العالم من العودة".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الشرع أكد خلال اللقاء "أن ما حصل في سوريا هو انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الاثنين، إنه تم إيفاد مسؤولين بريطانيين كبار إلى دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من جماعات المجتمع المدني في البلاد، حسبما ذكرت وكالة Press Association البريطانية.

وأوضح لامي أن الزيارة "تؤكد التزامنا تجاه سوريا"، وأن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية شاملة يقودها السوريون ويملكونها".