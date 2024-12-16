الجولاني يعقد أول لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا.. ماذا بحثا؟

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد زعيم الفصائل السورية، أبو محمد الجولاني، (أحمد الشرع)، أول لقاء له مع المبعوث الأممي إلى سوريا، في دمشق، الأحد، بحثا خلاله أهمية إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ووصفت الوكالة السورية الجولاني رسميا بأنه "قائد الإدارة الجديدة" في سوريا، كما نشرت عدة صور للقاء بين الجانبين.

وقالت الوكالة إنه "خلال لقاء (قائد الإدارة الجديدة)، أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، تم بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".

كما أكد الجولاني "على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية"، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

وتحدث أبو محمد الجولاني "عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال"، بالإضافة إلى ذلك، "تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك".

وأشار الجولاني إلى "ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن"، حسبما أوردت الوكالة السورية.