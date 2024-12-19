السيسي لأردوغان: يجب الحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية

نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، خلال لقاءه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر فيسبوك.

وجاء الاجتماع بين السيسي وأردوغان على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار، واستعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل".

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيسي على "ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية"، بحسب البيان.

وأضاف المتحدث الرئاسي المصري، أن اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على "أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام"، كما أكد الجانبان إدانتهما "للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية"، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان قال خلال اللقاء إن أنقرة ستواصل تعزيز تعاونها مع القاهرة التي تربطها بها علاقات تاريخية وثقافية في مجالات عدة خاصة الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والتنمية، طبقا لما نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

وأضاف أردوغان أن تعزيز التعاون مع مصر يأتي في إطار الوصول إلى هدف حجم التجارة المتبادلة البالغ 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن "الشعب السوري دفع ثمناً باهظاً لمدة 13 عاماً، وأن السوريين سيقررون مستقبلهم".

ولفت إلى "أهمية وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها"، مؤكدا في هذا السياق تواصل دعم تركيا لضمان إعادة إعمار سوريا والمصالحة الداخلية، بحسب "الأناضول".