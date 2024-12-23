نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية.

وقال وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي من دمشق بعد الاجتماع مع أحمد الشرع إنه بحث خلال زيارته "مكافحة الإرهاب"، وركز على "جهود إعادة الإعمار وسنقدم المساعدة بذلك".

وأضاف أنه "بحث ما يمكن للأردن تقديمه لإسناد الشعب السوري الشقيق"، موضحا أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طُرحت في المباحثات، بحسب ما نقلت عنه قناة المملكة.

وقال الصفدي: "الحوار مع الشرع كان صريحا وإيجابيا"، وأردف: "أنا هنا للقول إننا مستعدون لمساعدة أشقائنا السوريين".

وشدد أيمن الصفدي على أن "أمن سوريا واستقرارها أمن واستقرار لنا"، وأكد الصفدي: "ما سمعناه واضح بالرغبة بعملية انتقالية والشرع تحدث عن مؤتمر وطني"، حسبما نقلت عنه قناة المملكة.

وأضاف الصفدي: "ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد"، مردفا أن "الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي".

وذكر وزير خارجية الأردن: "حملنا رسالة أطلقناها من العقبة بأن اللحظة تاريخية للشعب السوري ونريد جعلها انطلاقة لمستقبل تاريخي، الشرع يدرك أهمية العلاقات الأردنية السورية وأهمية التعاون معا".

وذكرت قناة المملكة أن "الصفدي أول وزير خارجية عربي يلتقي الشرع في سوريا وعددا من المسؤولين السوريين".

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صورا للقاء الذي جمع بين أيمن الصفدي وأحمد الشرع.

وفي الوقت نفسه، بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، الاثنين، زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الاثنين، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه قد "وصل إلى دمشق قبل قليل على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد محمد الخليفي، على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا".