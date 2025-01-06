"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، عن موقف طهران من التطورات في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مؤكدا أن بلاده "تحترم خيارات وقرار الشعب السوري"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول موقف بلاده من المستجدات على الساحة السورية، إن "مواقف إيران تجاه سوريا واضحة، ومنذ بداية التطورات، تم التأكيد على أن إيران تحترم خيار السوريين، وأي شيء يقرره الشعب السوري يجب أن تحترمه جميع دول المنطقة"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وأضاف إسماعيل بقائي أن "الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها أمر مهم بالنسبة لإيران وللمنطقة بأكملها، وينبغي أن تكون سوريا قادرة على تقرير مصيرها ومستقبلها دون التدخل المدمر للأطراف الإقليمية أو الدولية، وألا تصبح مكانا لتزايد الإرهاب والتطرف العنيف"، حسب وصفه.

وردا على سؤال حول صحة خبر منسوب لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي "يفيد بأن (الحكومة الإسلامية) في سوريا تشكل خطرا على إيران"، أوضح إسماعيل بقائي أنه "يجب على الجميع وعلى الأصدقاء الإعلاميين أن يتوخوا الحذر للغاية في أخذ الأخبار والتقارير التي قد تكون موضع شك في طبيعتها وصحتها، وإعادة نشرها"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عدم صحة هذا الخبر الذي تم نشره"، لافتا إلى أنه "من السهل التحقق منه، ويمكن الرجوع إلى المقابلات الأصلية للوزير عباس عراقجي وكلام المسؤولين الإيرانيين الآخرين للتحقق والتأكد من أن هذه الأخبار كاذبة فعلا، وتهدف إلى خلق الفتنة بين دول المنطقة"، حسب قوله.