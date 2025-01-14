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(CNN)-- قال مسؤول مصري لشبكة CNN، الثلاثاء، إن حركة حماس لم ترد بعد على مسودة اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن الوسطاء لم يتلقوا رد حماس على المسودة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي في وقت سابق، الثلاثاء، إنه تم تقديم مسودة الاتفاق لحماس والمسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف المتحدث القطري أن المناقشات تجري لحل "قضايا بسيطة"، تتعلق في الغالب بآليات تنفيذ الاتفاق.

وكانت حركة "حماس" أعلنت في بيان، الثلاثاء، أن المحادثات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وصلت إلى "المراحل النهائية"، وأضافت أنها تأمل في اختتام الجولة الأخيرة من المحادثات "باتفاق واضح وشامل".

وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة في المحادثات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية "مستعدة لوقف إطلاق النار"، وإنه يعتقد أنها قدمت كل الحلول الوسط اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، وإن الأمر بات بأيدي حماس الآن.