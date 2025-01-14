"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

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(CNN)-- قالت حركة "حماس" في بيان، الثلاثاء، إن المحادثات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وصلت إلى "المراحل النهائية"، وأضافت أنها تأمل في اختتام الجولة الأخيرة من المحادثات "باتفاق واضح وشامل".

وأوضحت حركة "حماس" أيضًا أنها أبلغت الفصائل الفلسطينية بالتقدم الذي تحقق في المحادثات، وأن قادة الفصائل راضون عن التطورات.

وقالت حماس: "قيادة الحركة والفصائل المختلفة أكدوا على استمرار التواصل والتشاور"، مضيفة أن المحادثات وصلت إلى "المراحل النهائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، الثلاثاء، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس جارية في الدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.