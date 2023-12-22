نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام قد تحميك من الموت بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن التمارين الهوائية يمكن أن تساعد على تحسين صحة القلب، وتعزيز القدرة على التحمل، وتقليل الدهون في الجسم؟

لطالما كان الطبيب، كينيث كوبر، الخبير في الطب الوقائي، رائدًا في مجال التمارين الهوائية، منذ فترة الستينيات.

وفي البداية، تم إدانة كوبر لتشجيعه على ممارسة هذا النوع من التمارين.

وقال: "في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت التمارين الرياضية تعتبر خطرة.. لقد تلقيت الكثير من الانتقادات في السنوات الأولى".

ولكن سرعان ما تغير الرأي العام.

واليوم، لا يزال كوبر، البالغ من العمر 92 عامًا، يُشجّع الناس على ممارسة اللياقة البدنية.

ويعتبر كوبر رئيس مركز "Cooper Aerobics Center" في مدينة دالاس الأمريكية، الذي أسّسه في العام 1970.

وابتكر بدوره اختبارات "نظام الجري لمدة 12 دقيقة" و"FitnessGram PACER"، التي تقيس القدرة الهوائية واللياقة البدنية. ولقد أجرى الملايين من حول العالم هذه التقييمات، غالبًا خلال فصل رياضي بالمدرسة.

وشارك بدوره بعضًا من أفكاره مع CNN حول اللياقة والصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين.

وشهد كوبر العديد من التطورات الإيجابية في اللياقة البدنية على مدار الـ50 عامًا الماضية.

وتعد مشاركة النساء في سباقات الماراثون واحدة من هذه الحركات الثورية.

وأوضح كوبر أنه كان يتم تحذير النساء من الركض حتى تتجنبن هبوط الرحم، وغيرها من الأمور المجنونة.

وهذا لم يحدث على الإطلاق!

وقال: "إذا نظرت إلى عدد العدّائين، فإن أكثر من نصفهم من النساء.. وهذه أحد أكبر التغييرات التي شهِدْتها".

ورغم جميع المعلومات المتاحة اليوم حول فوائد النشاط البدني، إلّا أن الكثير من الأشخاص لا يمارسون الرياضة. ما مدى حجم هذه المشكلة؟

وقال كوبر: "صحتك هي مسؤوليتك.. إنها ليست تابعة للحكومة، وليست تابعة لشركة التأمين، وليست تابعة لطبيبك".

وأضاف: "يجب أن يدرك الناس أن ما يحدد المدة التي ستعيشها، ومدى جودة حياتك، هو ما ستفعله لنفسك من الآن فصاعدًا".

ويتجاهل كثير من الأشخاص ممارسة التمارين الرياضية بشكل عام بحجة أن ليس لديهم أي دافع، أو طاقة، أو مال، أو حتى مكان مناسب.

وفيما يلي، إليك أبرز النصائح التي قدمها كوبر للحفاظ على صحة جسمك:

مارس التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع

اجعل وزن جسمك يتراوح بين 18 و25 على مقياس مؤشر كتلة الجسم (BMI)

قم باختيارات غذائية صحيّة

امتنع عن استهلاك التبغ بأي شكل من الأشكال

قم بإجراء فحوص بدنية منتظمة

تناول المكملات الغذائية المناسبة لك

سيطر على كمية الكحول التي تستهلكها

تحكّم في الضغوطات الموجودة بحياتك

ويمارس كوبر الرياضة خمسة أيام في الأسبوع بشكل روتيني.

ويقوم أيضًا بممارسة الأنشطة الهوائية لمدة ساعة بالحد الأدنى، إضافة إلى تدريبات رفع الأثقال، لمدة خمسة أيام في الأسبوع.

ولكن، هل يحتاج فعلًا هذا القدر من التمارين في عمر الـ92 عامًا؟

أوضح كوبر: "اللياقة البدنية هي رحلة وليست وجهة.. يجب أن تستمر في ممارسة ذلك بقية حياتك.. لا يمكنك الحصول عليها وتخزينها فقط".