البازلاء وفوائدها بالطبخ.. ما أبرز العناصر الغذائية التي تحتويها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ البازلاء من أنواع البقوليات الغنيّة بالعناصر الغذائية، التي تُحافظ على صحة الإنسان ونشاطه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Healthy SD" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

الألياف: تُعتبر مفيدة لصحة الكبد والجهاز الهضمي

فيتامين "أ": مفيد لصحة الخلايا

فيتامين "سي": أحد مضادات الأكسدة القوية لجهاز المناعة لديك

حمض الفوليك: مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا السليمة

فيتامين "ب-6": يساعد على حمل الأكسجين إلى الدم

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في البازلاء، تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من الأمراض المرتبطة بنقصها، وخاصة تلك المتعلقة بنقص "السيلينيوم"، أو نقص حمض الفوليك.

وتحتوي البازلاء التي تُعرف أيضًا باسم "البسلة"، على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية، أبرزها "البوليفينول".

ومن المعروف أن مادة البوليفينول تُساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ما يُحسّن ضغط الدم وتدفقه.

وتُساهم أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يحدث عند تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات من دون أي مضادات أكسدة.

البازلاء السكرّية

ربما تسأل نفسك عن الفرق بين نوعي البازلاء الخضراء والبازلاء السكرية. والإجابة بسيطة للغاية.

تُعد قرون البازلاء الخضراء، غير صالحة للأكل بعكس البازلاء الثلجية والبازلاء السكرّية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Wisconsin Department of Public Information".

ولكن، يتضمن النوعان الفيتامينات والمعادن. وتحتوي البازلاء السكرّية على القليل من البروتين، ما يجعلها وجبة خفيفة رائعة.

هل كنت تعلم؟

تُسمى البازلاء الخضراء أحيانًا بالبازلاء الحلوة أو البازلاء الإنجليزية

يعتقد الكثير من الأشخاص أن البازلاء نوع من أنواع الخضار، لكنها تنتمي في الواقع لفئة الفاكهة

البازلاء ساعدت في درء المجاعة خلال العصور الوسطى

كيف تختار البازلاء؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Healthy SD" في أمريكا أنه يجب البحث عن البازلاء الصلبة التي لا تظهر عليها أي علامات تعفّن أو ذبول.

ويمكن تخزين البازلاء في كيس بلاستيكي مثقوب لمدة 3 إلى 5 أيام في الثلاجة. واحرص على تقشيرها قبل استخدامها مباشرة.

البازلاء في الطعام

يمكن تناول البازلاء نيئة، أو مقلية، أو مطبوخة، وهناك العديد من الطرق لدمجها في وجبات طعامك.

وعلى سبيل المثال، يمكن تضمينها مع أنواع مختلفة من اليخنات، والشوربات، والسلطات، والطواجن. كما يقوم العديد من الأشخاص بإضافتها لطبخات الأرز، وحشوات السمبوسك، والمعكرونة، وغيرها الكثير.