لن تتخلى عنها أبدًا بالمطبخ..أبرز 5 فوائد للكزبرة

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

ما الفرق بين الخضار الطازجة والمعبأة في كيس.. وأيهما يجب أن تشتري من البقالة؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

هل تتناول الحصة الموصى بها من الفاكهة والخضار يوميًا؟ إليك طرق بسيطة لتغيير نظامك الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن رائحتها الفوّاحة ونكهتها اللذيذة في الأطعمة، هل تعلم أن الكزبرة تتمتع بالعديد من الخصائص الصحية؟

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي "Cleveland Clinic" في أمريكا عن أبرز 5 فوائد للكزبرة، ومن بينها:

تحتوي على مضادات أكسدة قوية طبيعية

تتضمن مادة كيميائية، تُعرف باسم "دوديكانال"، تحمل تأثيرًا مضادًا لبكتيريا "السالمونيلا"

مدرة طبيعية للبول

تكافح الغثيان

مصدر غذائي طبيعي للحديد والمغنيسيوم والمنغنيز

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا عن وجود مركبات كيميائية مختلفة في كل جزء من أجزاء النبات، والتي تُمثّل نطاقًا واسعًا من الاستخدامات.

على سبيل المثال، تشمل هذه المركبات حمض الغاليك، والثيمول. بتأثيراتهما المضادة للسرطان والالتهابات.

وقد يكون "اللينالول" مكونًا رئيسيًا ومسؤولًا عن بعض القيم العلاجية للكزبرة، بتأثيراته الوقائية للأعصاب، والمضادة للاختلاج، والمزيلة للقلق، والمُسكّنة للآلام.

وأظهرت الكزبرة خصائص خافضة لشحوم الدم، ومضادة للتصلّب، وخافضة للضغط المرتفع.

وكشفت بعض الدراسات عن قدرة النبات على حماية القلب. ولكن، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المختبرية لتوضيح آلية عمل مستخلصاته للحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

استخدامات الكزبرة

واستُخدمت الكزبرة كعلاج تقليدي في العديد من دول العالم.

في الهند، كان يلجأ البعض لهذا النبات بهدف علاج المشاكل الهضمية، والتنفسية، والبولية. وفي باكستان، استُخدمت الكزبرة لعلاج انتفاخ البطن، والإسهال، والقيء، ومرض "الدوسنتاريا".

ويمكن الحصول على فوائدها من خلال:

استخدام الكزبرة المطحونة في الطبخ كتوابل

إضافة أوراق الكزبرة إلى مختلف أنواع السلطات، والشوربات، والصلصات

استخدام الكزبرة كمُكوّن أساسي في العديد من المشروبات

نصائح للطهي بالأعشاب

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel"، وهو تابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: