ما أبرز 8 أعراض للإصابة بتسمم الدم أو "الإنتان"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحدث تسمم الدم، أو كما يُعرف أيضًا بـ"الإنتان"، عندما يكون الجهاز المناعي في الجسم لديه استجابة شديدة للعدوى، ما يُسبب خللًا وظيفيًا في الأعضاء وتلف الأنسجة في الجسم.

ويُعتبر أحد أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية عبر منصة "فيسبوك".

8 علامات تُشير للإصابة بتسمم الدم، تشمل:

الحمى أو انخفاض درجة حرارة الجسم

الرعشة

التنفس السريع أو صعوبة التنفس

الارتباك

آلام الجسم وعدم الراحة

الجلد المُتعرّق

ارتفاع مُعدّل ضربات القلب أو ضعف النبض أو انخفاض ضغط الدم

انخفاض إنتاج البول

كيف يحدث تسمم الدم؟

يحدث تسمم الدم، أو "الإنتان"، عادة بسبب التهابات بكتيرية. وقد ينجم عن حالات عدوى أخرى، مثل الفيروسات، أو الطفيليات، أو الفطريات.

ويتطلّب رعاية طبية تشمل استخدام ما يلي:

مُضادّات الميكروبات

السوائل الوريدية

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ"الإنتان"؟

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا أن "الإنتان" يمكن أن يُصيب أي شخص. ولكن، يُعدّ الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع العدوى هم الأكثر عرضة للخطر.

تشمل القائمة أيضًا ما يلي:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والمواليد الجدد، والرضع، والحوامل

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية، مثل مرض السكري، والسمنة، والسرطان، وأمراض الكلى

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الأشخاص الذين يرقدون في المستشفى لأسباب طبية أخرى

الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة، مثل الحروق أو الجروح الكبيرة

الأشخاص الذين يستخدمون القسطرة، أو المحاليل الوريدية، أو أنابيب التنفس

العدوى التي تسبب "الإنتان" يمكن أن تبدأ في أجزاء مختلفة من الجسم من بينها:

الجهاز التنفسي

جهاز المسالك البولية

الجهاز الهضمي

الجهاز العصبي المركزي

الجلد

الوقاية

بمكن اتباع بعض الخطوات للمساعدة في الوقاية من الإصابة بـ"الإنتان". وتشمل: