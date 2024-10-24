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احتباس الماء في الجسم..كيف يمكن التخلص من السوائل الزائدة؟

علوم وصحة
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كيف يمكن التخلص من الماء الزائد بالجسم؟
كيف يمكن التخلص من الماء الزائد بالجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتسرّب السوائل بانتظام إلى أنسجة الجسم من الدم، فالجهاز اللمفاوي عبارة عن شبكة من الأوعية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، والتي تصرّف السوائل من الأنسجة ثم تُفرغها مرة أخرى في مجرى الدم. ويحدث احتباس السوائل عندما لا تتم إزالة السوائل من الأنسجة.

ما هي أعراض احتباس السوائل في الجسم؟

يمكن أن تشمل أعراض احتباس الماء في الجسم بحسب موقع "betterhealth" الأسترالي ما يلي:

  • تورم أجزاء الجسم المصابة )عادة ما تكون القدمين، والكاحلين، واليدين(.
  • آلام في أجزاء الجسم المتضررة.
  • تصلب المفاصل.
  • زيادة سريعة في الوزن خلال بضعة أيام أو أسابيع.
  • تقلبات في الوزن غير مبررة.
  • عند الضغط على أجزاء الجسم المتضررة، قد يحتفظ الجلد أحياناً بالثغرة لبضع ثوان.

ما هي أسباب احتباس الماء في الجسم؟

تتضمن بعض الأسباب الشائعة لاحتباس السوائل ما يلي:

  • الجاذبية: فالوقوف لفترات طويلة يسمح للسوائل "بالتجمع" في أنسجة الجزء السفلي للساق.
  • الطقس الحار: يميل الجسم إلى أن يكون أقل كفاءة في التخلص من السوائل بالأنسجة خلال أشهر الصيف.
  • الحروق: بما في ذلك الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، إذ يحتفظ الجلد بالسوائل وينتفخ استجابةً لإصابات الحروق.
  • الدورة الشهرية: تعاني بعض النساء من احتباس الماء في الأسبوعين السابقين للدورة الشهرية.
  • الحمل: تحفز الهرمونات الجسم على الاحتفاظ بالسوائل الزائدة.
  • حبوب منع الحمل: يمكن أن تؤدي وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون الأستروجين إلى احتباس السوائل في الجسم.
  • النقص الغذائي: مثل عدم احتواء النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين، أو الفيتامين ب 1 (الثيامين).
  • الأدوية: من المعروف أن بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم، والستيرويدات القشرية، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) تسبب احتباس السوائل.
  • القصور الوريدي المزمن: تفشل الصمامات الضعيفة في أوردة الساقين في إعادة الدم بكفاءة إلى القلب، ويمكن أن يؤدي تجمع الدم إلى الدوالي.

قد يكون احتباس السوائل أيضاً أحد أعراض مشاكل صحية خطيرة، بما فيها:

  • مرض كلوي
  • سكتة قلبية
  • أمراض الرئة المزمنة
  • أمراض الكبد
  • الوذمة اللمفاوية الخبيثة
  • مرض الغدة الدرقية
  • التهاب المفاصل
  • رد فعل تحسسي
  • أمراض المناعة الذاتية
  • الوذمة الوعائية الوراثية (HAE)

ما هي طرق التخلص من الماء الزائد بالجسم؟

اعتمادًا على السبب، قد يشمل العلاج:

  • اتباع نظام غذائي قليل الملح.
  • تناول مدرات البول.
  • علاج الحالة الطبية الأساسية، مثل بديل الهرمون (الثيروكسين) في حالة قصور الغدة الدرقية.
  • تغييرات في نمط الحياة استجابة للحالة الطبية الأساسية، مثل تجنب تناول الكحول إذا كان مرض الكبد هو السبب.
  • تغييرات في الأدوية أو الجرعة المتناولة، إذا كانت الأدوية هي السبب.
  • تغييرات في النظام الغذائي، إذا كان سوء التغذية هو السبب.
  • الإشراف الطبي المستمر.
  • علاجات أخرى مثل ارتداء الجوارب الداعمة.

تساعد العادات اليومية أيضَا في التخلص من احتباس السوائل الخفيف، وذلك من خلال:

  • تقليل كمية الملح المتناولة، من خلال عدم إضافة الملح أثناء عملية الطهي، تجنب الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطس والفول السوداني المملح، والحذر من الأطعمة المصنعة مثل اللحوم.
  • يُعتقد أن الفيتامين ب 6 (البيريدوكسين) يساعد في حالات احتباس السوائل الخفيف، ومن المصادر الجيدة له الأرز البني واللحوم الحمراء.
  • يساعد كل من الفيتامين ب 5 (حمض البانتوثينيك) والكالسيوم والفيتامين د، الجسم على التخلص من السوائل الزائدة. لذا ينصح بتناول الفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان القليلة الدسم يومياً.
  • قد تساعد المكملات الغذائية في حالة احتباس السوائل الناتج عن الدورة الشهرية: مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز.
  • اللجوء إلى مدرات البول العشبية بما في ذلك أوراق الهندباء، وشعر الذرة، ونبات ذيل الخيل.
  • استشارة الطبيب المختص حول ضرورة استخدام المكملات الغذائية، خاصة في حال تناول أي نوع من الأدوية.
  • شرب الكثير من الماء، وقد يبدو الأمر متناقضًا، إلا أن الجسم الذي يحتوي على نسبة جيدة من الماء من غير المرجح أن يعاني من احتباس السوائل.
  • التقليل من تناول المشروبات المسببة للجفاف مثل الشاي، والقهوة، والكحول.
  • شرب عصير التوت البري لأن له تأثير مدر للبول.
  • الاستلقاء ورفع الساقين أعلى من الرأس إذا أمكن.
  • ممارسة الرياضة بانتظام.
  • ارتداء جوارب داعمة.

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