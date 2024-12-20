اكتئاب ما بعد الولادة.. ما أبرز أسبابه وأعراضه وهل من علاج له؟

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تثير الولادة مشاعر متنوعة وقوية لدى الأم.

فمعظم الأمهات الجدد يُعانين من أعراض اكتئاب تبدأ في اليومين أو الثلاثة أيام التي تلي الولادة، وقد تستمر لمدة أسبوعين. فيما تعاني بعض الأمهات الجدد من نوع اكتئاب أكثر حدة وطولًا، يُعرف باكتئاب ما بعد الولادة.

ماذا تعرف عنه؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أنه يُسبّب شعورًا متواصلًا بـ:

الحزن،

وفقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة والمُبهجة،

والشعور بالذنب.

ويؤثر هذا الاكتئاب على المشاعر والتفكير والتصرّفات، ما يُسبّب الكثير من المشاكل العاطفية والجسدية، التي بدورها تؤثر على أداء الأنشطة اليومية.

وقد يسبب أيضًا الشعور باليأس من الحياة، والتفكير بالانتحار، وربما الإقدام عليه في الحالات المتقدمة منه.

أسباب الإصابة بالاكتئاب بعد الولادة

لا يوجد سبب محدد للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، لكنّه قد يحدث نتيجة اجتماع عدد من العوامل الجسدية أو النفسية.. تشمل ما يلي:

تغيّرات في مستوى الهرمونات

تاريخ سابق في الاكتئاب

التعب

عدم وجود دعم من الآخرين

الإنجاب عن غير قناعة

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مجموعة من الأعراض الأخرى للإصابة بالاكتئاب بعد الولادة.. منها:

انخفاض مستوى احترام الذات والثقة بالنفس

النوم المتقطّع، حتى عندما يكون الطفل نائماً

تغييرات في الشهية

ضعف التركيز

التعب أو نقص الطاقة

هل يمكن الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة؟

لا يمكن الوقاية تمامًا من اكتئاب ما بعد الولادة، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا. لكن، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تُساعدك على تخطي هذه المرحلة.

ما أبرزها؟

تناول طعام صحّي وممارسة الرياضة

الخروج مع الأصدقاء أو التحدث معهم على الهاتف

الحصول على الدعم العائلي

تخصيص بعض الوقت للعناية بنفسك

الحصول على المساعدة في الأعمال المنزلية

ومن الضروري طلب المساعدة الطبيّة في الحالات الآتية:

استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين

عدم القدرة على التعامل مع المواقف اليومية

التفكير في إيذاء الذات أو الطفل

الشعور بالقلق والذعر على مدار اليوم

هل يمكن أن يصاب الآباء بالاكتئاب بعد الولادة؟

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنه يمكن أن يُعاني الشريكان من هذا المرض. ويجب طلب الرعاية الطبيّة فورًا في حال ملاحظة أي من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.