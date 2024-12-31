الأهل يواجهون ضغوطًا هائلة خلال العطل.. كيف يخفّفون من وطأتها؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الأهل يواجهون ضغوطًا هائلة خلال العطل.. كيف يخفّفون من وطأتها؟ - CNN Arabic

الأهل يواجهون ضغوطًا هائلة خلال العطل.. كيف يخفّفون من وطأتها؟

علوم وصحة
نشر
5 min قراءة
holidaystressillo-bluebg.jpg
مع تراكم الضغوط خلال موسم العطل، يمكن للأهل جعل الموسم أكثر قابلية للإدارة من خلال إعادة التفكير في التوقعات وطلب المساعدة، كما يقول الخبراء.Credit: Illustration by Connie Chen/CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يترافق موسم العطل، مع سلسلة من العروض، والحفلات، والتزامات الهدايا، والأسئلة حول أفراد الأسرة الذين سيزورونهم هذا العام، وما إذا كان ينبغي السماح للأطفال باستخدام الشاشات خلال العطلة الشتوية.

غير أنّ العديد من الأهل يواجهون "كمية هائلة" من الضغوط قبل موسم العطل الذي يضيف المزيد من المتطلبات. فماذا ينبغي على الأهل فعله، عندما تتراكم عليهم ضغوطات العطل؟

بحسب الخبراء، يمكن للأهل محاولة جعل الموسم أكثر قابلية للإدارة من خلال إعادة التفكير في التوقعات، وطلب المساعدة، والتعامل مع الدراما العائلية بشكل استراتيجي، ومنح أنفسهم شيئًا يتطلعون إليه في يناير/ شباط.

هل تشعر بالسعادة والبهجة؟

بداية، ما الإحساس الذي تريد الشعور به خلال موسم الأعياد هذا؟ رأت آنا سيوالد، عالمة النفس ومقدمة بودكاست "Authentic Parenting" التي تأخذ من برينستون في نيوجرسي مقرًّا لها، أنّ هذا سؤال مهم، وربّما على الأهل التفكير فيه.

وقالت سيوالد: "يمكن أن يكون الأمر مريحًا ودافئًا. لذا يمكنك خلال انغماسك بمهام موسم الأعياد، من تسوّق وطهي وتجمّعات، التوقف دومًا وطرح هذا السؤال على نفسك: هل هذا الأمر يجعلني أشعر بالراحة والدفء؟ هل هذا يتماشى مع رغبتي؟".

وأشارت إلى أنّ الإجابة يمكن أن تساعدك على قبول دعوة أو رفضها.

قد يهمك أيضاً

استطلاع يكشف أهمية تخصيص وقت فردي خلال موسم العطلات

من أصرّ على هذه الملابس المتطابقة؟

يمكن للأهل أيضًا التفكير بمصدر توقّعاتهم، بحسب كيمبرلي سولو، المعالجة النفسية التي تأخذ من ميدفيلد بولاية ماساتشوستس مقرًّا لها، وتعالج النساء البالغات. 

قد يشعر الأهل بالضغط للحصول على بيجامات عائلية متطابقة لأنهم يرون عائلات أخرى التقطت صورًا لها بها ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن تحقيق ذلك قد يكون مكلفًا جدًا أو حتى مزعجًا. عوض ذلك، اقترحت أن يطرح الأهل السؤال التالي: "ما هو نطاق قدرتنا، وكم المبلغ الذي حدّدنا استخدامه في موسم العطل هذا؟". 

قد يهمك أيضاً

كيف تحافظ على عاداتك الصحية أثناء قضاء العطلة مع الأحباء؟

حان الوقت للتخفف من العبء الذهني

لاحظت سولو أنّ النساء غالبًا ما يكنّ مبدئيًا اللواتي يتولّين معظم مهام التخطيط والتنظيم في أُسرِهنّ. عندما تزداد أعباء العمل بشكل كبير حول العطل، فمن المهم تفويض المهام، أو مطالبة الأسرة بالمشاركة وتقسيم الواجبات.

لتقليل مسؤوليات الطهي، اقترحت سيوالد تقديم الأطباق، أو مطالبة الجميع بإحضار شيء ما. قالت: "لا يجب أن يكون كل شيء منزليًا، إعداد كل شيء من الصفر، ربّما ليس هذا العام، إذا كان لديك طفل صغير وطفل مريض، وبعض الأمور الأخرى التي تحدث في حياتك".

قد يهمك أيضاً

كيف تتبع إرشادات سلامة الغذاء الخاصة بموجات الحر خلال العطلة؟

الحد من الإفراط في تقديم الهدايا 

بالنسبة لبعض الأسر، تتراكم الهدايا، لكن سيوالد قالت إنه من الممكن تقليل عدد الهدايا من دون أن تتذمّر. واقترحت أن يطلب الأهل التبرعات لجمعية خيرية يختارونها مع أطفالهم. أو، إذا كانت الأسرة الكبيرة تجتمع معًا، يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة اختيار طفل واحد لشراء هدية له والاستثمار في هدية ذات مغزى. 

خيار آخر يتمثّل بتجنيد الأطفال لاختيار بعض هداياهم للتبرع بها في يناير/ كانون الثاني.  وإذا كنت تعاني من شح بأموالك خلال العطل، فقد يكون الضغط كبيرًا لذا من المهم تذكير نفسك بأن الأطفال سيتذكرون الشوكولاتة الساخنة وليالي الأفلام أكثر من أحدث الأدوات الإلكترونية التي لم يحصلوا عليها عندما يكبرون. 

قد يهمك أيضاً

مع بدء موسم العطلات.. هل تعلم أن منح الهدايا أفضل من تلقيها؟

قلّل من الدراما العائلية

تتنوع الشخصيات في العائلات، وتبرز عندما يجتمعون في العطل. قالت سولو إنه من المهم أن تكون توقعات واقعية وألا تفترض بأنّ الأقارب سيتغيّرون.

ولفتت إلى أنّ الأطفال لا يشعرون بالراحة أو الدفء في التجمعات إذا كان بعض الأطفال يميلون إلى التنمّر على أقاربهم الأصغر سنًا. لذا يمكن اختيار عدم الذهاب أو التخطيط للبقاء لفترة قصيرة، أو التخطيط للخروج إذا لم يعجبك المزاج.

كما أوصت سولو الأهل بممارسة الرعاية الذاتية قبل تلك الأحداث، مثل الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وزيارة الأصدقاء الداعمين، كي يكونوا جاهزين بشكل أفضل لإدارة التوتر.

التخطيط لشهر يناير/ كانون الثاني

بعد انتهاء العطل، تعتبر ليلة عائلية خالية من الهواتف المحمولة، مثل التحلق حول لعبة أو مشاهدة فيلم، طريقة رائعة لجمع الناس معًا من دون التسبب بعمل إضافي لأي شخص.

تنصح سولو مرضاها أيضًا بوضع خطط للقيام بشيء لأنفسهم خلال شهر يناير/ كانون الثاني. إذا كانت الرحلة خارج ميزانيتهم، كما قالت، فربما يمكن لصديق رعاية الأطفال لليلة واحدة، وفي ليلة أخرى يمكن للثنائي رعاية أطفال هذا الصديق ليلة أخرى. 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.