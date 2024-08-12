بمجموع 17 ميدالية.. الفائزون العرب في أولمبياد باريس 2024 وميدالياتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حازت 7 دول عربية على ما مجموعه 17 ميدالية ملونة في ختام الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، التي أقيمت على الأراضي الفرنسية هذا العام.

وحقق رياضيو البحرين والجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن وقطر 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية في ألعاب مختلفة.

وتعتبر البحرين أكثر الدول العربية تحقيقاً للميداليات في أولمبياد باريس 2024، برصيد 4 ميداليات، منها ذهبيتان مقابل واحدة فضية وأخرى برونزية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول العربية وأسماء لاعبيها الفائزين بالميداليات:



