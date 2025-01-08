طالبة تمريض من ألاباما تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2025

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوجت ملكة جمال أمريكا الجديدة، وهي طالبة تمريض ومُشجّعة بجامعة "أوبورن"، تُدعى آبي ستوكارد.

واختيرت الشابة التي تبلغ من العمر 22 عامًا كملكة جمال ألاباما في يونيو/حزيران الماضي قبل عامها الجامعي الأخير.

تفوّقت ستوكارد على 51 مرشحة أخرى من كل ولاية أمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، خلال المسابقة السنوية التي أُقيمت في أورلاندو بولاية فلوريدا، الأحد.

واختيرت أنيت أدو-يوبو، وهي أول متسابقة مولودة في الخارج تفوز بلقب ملكة جمال تكساس، كوصيفة، واحتلت متسابقات من تينيسي، وفلوريدا، وأوهايو المراكز الباقية ضمن الخمس الأوائل.

تم تتويج آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2025. Credit: From Miss America

وبدأ الحدث بظهور المتسابقات على المسرح بفساتين ذهبية قصيرة لامعة وشرائط سوداء قبل تقليص عددهنّ بسرعة إلى 11 متسابقة نهائية بناءً على نتائج الأحداث التمهيدية في وقتٍ سابق من الأسبوع.

وخلال الأمسية، اجتمعت المتسابقات النهائيات المتنافسات على التاج (وجائزة قيمتها 50 ألف دولار) لأداء رقصات جماعية، وتنافسن في عدة فقرات مباشِرة.

وشمل الحدث فقرة اللياقة البدنية، والذي حل محل فقرة ملابس السباحة في عام 2023، بالإضافة إلى فقرة المواهب، وملابس السهرة، والمقابلات.

وأجابت المتسابقات على أسئلة حول مواضيع تم تعيينها عشوائيًا، مثل الإسكان، والرقابة، والديون الوطنية.

صورة للمتسابقات في المراكز الخمس الأوائل. Credit: From Miss America

وعندما طُلب من ستوكارد التعليق على البطالة، تحدّثت الشابة عن انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا في أعقاب جائحة "كوفيد-19" (رُغم أنّ معدل التوظيف لهذه الفئة السكانية ازداد منذ ذلك الحين).

في مقطع فيديو تم عرضه أثناء المسابقة، قالت ستوكارد إنّها شعرت بالإلهام من والدتها، التي عملت في وظائف متعددة، وصديقتها المقرّبة، التي تعاني من التليف الكيسي، وكانت حاضرة ليلة الأحد (جمعت مبادرة ستوكارد الخيرية للمسابقة أموالًا للأبحاث المتعلقة بالتليف الكيسي).

تغيرات كبيرة

تأسست مسابقة ملكة جمال أمريكا في عام 1921، وبدأت في أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي.

وازدهرت المسابقة لعقود كحدٍث تلفزيوني على شبكات رئيسية مثل " NBC" و"ABC" قبل انخفاض نسبة مشاهديها.

في العام الماضي، كان التاج من نصيب ماديسون مارش، وهي ضابطة برتبة ملازم ثانٍ تبلغ من العمر 22 عامًا في القوات الجوية الأمريكية.

وصنعت مارش التاريخ كأول فرد عسكري في الخدمة الفعلية يفوز باللقب الوطني.

وبعد فوزها، قالت مارش لـ CNN إنّها شعرت وكأنّها "كسرت الصور النمطية في مسابقات الجمال والجيش للنساء في جميع أنحاء العالم".

وزادت ملكة جمال أمريكا الحد الأقصى المسموح لعمر المتسابقات من 25 إلى 28 عامًا في عام 2023.

وألغت منظمة ملكة جمال الكون، التي تدير ملكة جمال أمريكا (مسابقة منفصلة عن ملكة جمال أمريكا)، الحد الأقصى للعمر تمامًا في العام الماضي، وسمح ذلك بتنافس تشوي سون هوا البالغة من العمر 80 عامًا في مسابقة ملكة جمال الكون في كوريا، وانضمام ماريسا تيجو البالغة من العمر 71 عامًا لمسابقة ملكة جمال تكساس في الولايات المتحدة.

في سبتمبر/أيلول، رَفَعت أم من نيويورك دعوى قضائية ضد منظمة ملكة جمال أمريكا ومنظمة ملكة جمال العالم بسبب قواعدها التي تستبعد الأمهات من المسابقات.