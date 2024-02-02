"حلم الصحراء".. السعودية ستُطلق أول قطار فاخر في الشرق الأوسط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن تجربة عبور الصحراء ستُصبح أكثر بريقًا.

وأبرمت شركة الخطوط الحديدية السعودية (SAR) مؤخرًا صفقة بقيمة 200 مليون ريال سعودي، أي 53.33 مليون دولار، مع مجموعة "أرسينالي"، المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة، لإطلاق أول قطار فاخر في الشرق الأوسط.

يتألف القطار من 40 كابينة فاخرة، وهو قيد الإنشاء بالفعل. Credit: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

وافتتحت المملكة العربية السعودية أبوابها رسميًا أمام السياح الدوليين في "لحظة تاريخية" خلال عام 2019.

وقامت أيضًا بعدد من الاستثمارات السياحية رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة، من بينها إنشاء مدينة نموذجية بقيمة 500 مليار دولار في صحراء شمال غرب السعودية.

واليوم، تنضم البلاد إلى حركة السفر البطيئة من خلال الانتقال إلى سوق القطارات الفاخرة.

رحلة قطار فاخرة

من المقرر أن يبدأ القطار الجديد عملياته في أواخر عام 2025، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التي تُديرها الدولة.

وأوضح بيان صحفي لشركة الخطوط الحديدية السعودية أن "حلم الصحراء" سيُقدم "رحلة قطار فاخرة" من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات، وهي تقع بالقرب من الحدود الشمالية مع الأردن.

ويمتد الطريق، الذي يبلغ طوله 1,300 كيلومتر، عبر المناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة في السعودية، مرورًا بمدينة حائل.

وبتصميم مستوحى من "الأسلوب والتقاليد السعودية"، فإن القطارات "المخصصة بالكامل"، والمكونة من 40 كابينة فاخرة، هي قيد الإنشاء بالفعل.

ومن المقرر أن يتم فتح الحجوزات في نهاية العام.

وستكون الرحلات لليلة واحدة أو ليلتين، بسعة قصوى تصل إلى 82 راكبًا، وفقًا لما ذكره باولو بارليتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرسينالي".

صورة تعكس قطار "حلم الصحراء"، الذي سيكون أول قطار فاخر في الشرق الأوسط. Credit: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

"خيار أكثر مراعاة للبيئة"

ويأتي قرار المملكة العربية السعودية بدخول سوق القطارات الفاخرة مع استمرار تزايد الطلب على القطارات فائقة السرعة حول العالم.

وتستثمر الكثير من البلدان الملايين أو المليارات ببعض الحالات، في البنية التحتية الجديدة، حيث يبحث العملاء عن بدائل أكثر استدامة للسفر.

ومن المقرر إطلاق الخدمة السعودية بعد عام أو نحو ذلك من إطلاق "Orient Express – La Dolce Vita"، وهو تعاون بين مجموعة "أرسينالي" ومجموعة "أكور".

وتم الكشف عن تصميم القطار، المُكوّن من 11 عربة، في عام 2021. وكان متميزًا بشكل لا يُصدّق، مع وجود 12 "كابينة فاخرة"، و18 جناحًا، و"جناح الشرف"، وعربة مطعم.

وتأتي أخبار الوصول المرتقب لـ"حلم الصحراء" بعد حوالي 6 سنوات من إطلاق قطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية، وهو يربط بين مدينتي مكة والمدينة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في عام 2018.

الاستثمار في البنية التحتية

في شهر يناير/كانون الثاني 2022، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن خطط لبناء 8 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية عبر البلاد بأكملها.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن المزيد من التطورات في الأشهر المقبلة مع سعي البلاد لتنشيط قطاع السياحة، وتنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وتُخطط السعودية لاستثمار أكثر من 800 مليار دولار في السياحة على مدى السنوات العشر المقبلة، بهدف جذب 70 مليون سائح دولي سنويًا بحلول عام 2030.

سيمتد المسار عبر المناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة في السعودية، مرورًا بمدينة حائل. Credit: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

ووفقًا لما ذكرته منظمة السياحة العالمية، سجّلت البلاد نموًا بنسبة 56٪ بعدد الوافدين الدوليين في عام 2023، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في عام 2019.

وتعهدت شركة الخطوط الحديدية السعودية بالتزامها ببرنامج حكومي يُعرف باسم "رؤية السعودية 2030"، وهو يهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد خلال العقد المقبل.

وأوضحت أن تطوير قطاع السياحة والثقافة يُعد "أحد أهم أهدافها".

ويعتقد الرئيس التنفيذي لـ(SAR)، بشار بن خالد المالك، أن "حلم الصحراء" سيُشكّل إضافة مهمة للشركة.

وسيتيح للزوار والمقيمين فرصة اكتشاف المزيد من مناطق المملكة "ضمن إطار متكامل من وسائل النقل ذات الخدمات الفاخرة".