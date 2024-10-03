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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الحيوانات قادرة على تبادل العواطف ذاتها بين بعضها البعض، مثلها مثل البشر.

وبمشهد آسر وغير مُخطط له، نجح المصور الفوتوغرافي، خالد الحضرمي، في رصد لحظة خاصة جمعت بين أنثى طائر البوم وفرخها، في سلطنة عُمان، حيث بدا الفرخ كأنه يُقبّل رأس والدته بعدما أحضرت إليه الطعام، كتعبير عن حُبّه وتقديره لجهودها المبذولة.

أنثى طائر البوم

تُعرف محليًّا باسم "القبسة الصغيرة"، أو "أم قويق". وتُعدّ الأنثى أكبر حجمًا من الذكر، كطائر أنثى البوم العقابية، وفقًا للموقع الإلكتروني "Saudi Wildlife" في السعودية.

Credit: Instagram/khalid.alhadrami1

وتمتاز أنثى طائر البوم بلون رمادي يميل إلى البُنّي، مع وجود نقاط بيضاء في أجزائها العلوية، وعيون صفراء، ومنقار أصفر فاتح، وأرجل مغطاة بالريش تقريبًا.

Credit: Instagram/khalid.alhadrami1

وتستوطن أنثى طائر البوم الصغيرة، وهي ذات رأس مستدير وسيقان طويلة، كلًا من المناطق المفتوحة والصخرية الصحراوية، وغير الصحراوية، وكذلك المزارع، وعادة ما تتفادى المناطق كثيفة الأشجار، حيث تُشاهد على أعمدة الإضاءة وأسلاك الكهرباء.

وتتغذّى على القوارض، والطيور الصغيرة، والزواحف، والحشرات، كالخنافس والجراد.

Credit: Instagram/khalid.alhadrami1

ولم يكن توثيق هذا المشهد غير المألوف، والذي أسمّاه الحضرمي "قُبلة شكر"، بسيطًا جدًا كما تتخيّل، لأنه تطلّب صبرًا طويلًا، مع تردّد المصور بشكل مستمر إلى موقع تواجد أنثى طائر البوم الصغيرة وفراخها.

حازت الصورة على إعجاب العديد من متابعي المصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بعضهم متفاجئًا من العاطفة الموجودة لدى الحيوانات، والتي غالبًا ما تحصل بعيدًا عن العين البشرية.

Credit: Instagram/khalid.alhadrami1

ويُذكر أن الحضرمي، وهو يُمارس التصوير منذ عام 2013، يميل إلى رصد المشاهد المُقرّبة، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المُجرّدة.

وقال: "تتمتع الصورة الفوتوغرافية بدور وتأثير قوي، إذ يمكن أن تُغنيك عن ألف كلمة".

Credit: Instagram/khalid.alhadrami1

وشارك الحضرمي في العديد من المعارض في سلطنة عُمان، أبرزها معرض الحياة البرّية والفطرية والبحرية، الذي نظمته جمعية التصوير الضوئي، ومعرض الجمعية العُمانية للتصوير الضوئي.

ويأمل في المستقبل بإقامة معرض خاص بأعماله، وورشات فوتوغرافية، من أجل ترك بصمته في عالم التصوير.