حضور قوي من دبي.. جوائز الطهي العالمية السنوية تعلن عن فائزيها

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

في دبي.. شيف فلسطيني يجمع الغرباء في منزله بتجربة عشاء حميمة وفريدة من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت دول الخليج في صنع مكان لنفسها في مشهد الطعام.

وهذا ما أكّدته رينا فان شتادن، وهي مديرة جوائز الطهي العالمية السنوية (World Culinary Awards)، على هامش النسخة الخامسة للمسابقة، والتي أُقيمت في فندق جميرا النسيم بمدينة دبي الإماراتية، مساء الأربعاء.

وأوضحت فان شتادن خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لن أقول إنّ مشهد الطعام ينمو فحسب (في منطقة الخليج)، بل أصبح في المستوى ذاته، إن لم يكن أعلى، مقارنةً بمختلف المنافسين من مناطق مختلفة".

وشملت المسابقة فئات عديدة احتفت بإبداع وجهات ومطاعم مختلفة حول العالم.

أُقيمت النسخة الخامسة لـ"جوائز الطهي العالمية" (World Culinary Awards) في فندق جميرا النسيم بمدينة دبي الإماراتية، مساء الأربعاء. Credit: World Culinary Awards 2024

وحصلت دبي على لقب "أفضل وجهة للطهي في العالم" و"أفضل وجهة للطهي في الشرق الأوسط" لاحتضانها مجموعة مذهلة من فنون الطهي في مكانٍ واحد، بينما حصلت إيطاليا على لقب "أفضل وجهة للطهي في أوروبا"، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للمسابقة عبر الإنترنت.

صورة جماعية للفائزين خلال الأمسية. Credit: World Culinary Awards 2024

وحصدت بيرو لقب "أفضل وجهة للطهي في أمريكا اللاتينية"، في حين تُوِّجت تايلاند بجائزة "أفضل وجهة للطهي في آسيا".

"دبي لها مكان على الطاولة"

وعندما يأتي الأمر للمطاعم، تمتعت دبي بحضور قوي على القائمة.

وحصل فندق "أتلانتس ذا رويال" على تكريم مزدوج، حيث فاز بجائزة "أفضل فندق في العالم لتناول وجبة الإفطار المتأخر"، و"أفضل مطعم فندقي في العالم" بفضل مطعم "Ariana's Persian Kitchen" الذي يحتضنه.

كما حصل مطعم "Ossiano" في منتجع "أتلانتس النخلة" على جائزة "أفضل تجربة طهي في العالم".

تمتعت وجهات شرق أوسطية، ومنها دبي، بحضور قوي في القائمة، وكان فندق "أتلانتس ذا رويال" ضمن الفائزين. Credit: Francois Nel / Staff

وأشارت فان شتادن إلى قطاع السياحة القوي في دبي، الذي استقبل 17.15 مليون زائر في عام 2023، "ما يجلب حاجة ملحّة حقًا لتوفير تجارب طعام جيّدة".

كما أكّدت: "أعتقد أن دبي لها مقعد على الطاولة على المستوى العالمي".

يُعرف مسبح "AURA Skypool" في دبي بمأكولاته الآسيوية. Credit: AURA SKYPOOL

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، عبّر المدير العام في "AURA Skypool"، دين جارفيس، عن الرأي ذاته، مضيفًا أنّه يرى دبي كـ"فرصة رائعة" لقطاع المطاعم، ولكنه أشار إلى أنّها تتمتع بتحديات أيضًا للزخم الذي يشهده القطاع.

يوفر المسبح إطلالات ساحرة على أفق دبي. Credit: AURA SKYPOOL

وفازت هذه الوجهة الجذابة، والتي تُعتَبَر أعلى مسبح لامتناهي بزاوية 360 درجة، بجائزة "أفضل مطعم على السطح في الشرق الأوسط" بفضل مأكولاتها الآسيوية الشهية.

فائزون آخرون

فاز مطعم "SIBA - The Restaurant" بجائزة "أفضل مطعم فندقي للطعام الفاخر في جنوب إفريقيا" للعام الثاني على التوالي. Credit: SIBA - The Restaurant

وتضمن الفائزون الآخرون في الشرق الأوسط مطعم "Alee" الذي لُقِّب بـ"أفضل مطعم في الأردن"، بالإضافة إلى "Burgundy" الذي فاز بجائزة "أفضل مطعم في لبنان"، و"Ba Ban" الذي حصد جائزة "أفضل مطعم في سلطنة عُمان".

وغطّت القائمة وجهات شاسعة امتدت من المنطقة الكاريبية، وأوقيانوسيا، وصولاً إلى جنوب إفريقيا.

إحدى المأكولات الشهية التي يقدمها مطعم "SIBA - The Restaurant" في كيب تاون. Credit: SIBA - The Restaurant

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، عبّرت الطاهية سيبا متونغانا، وهي صاحبة مطعم "Siba The Restaurant" في كيب تاون عن فرحها الشديد للفوز بجائزة "أفضل مطعم فندقي للطعام الفاخر في جنوب إفريقيا" للعام الثاني على التوالي.

وقالت متونغانا، وتختص مأكولاتها بالطعام المحلي مع لمسة دولية، إنّها تشعر بفرحٍ شديد لفوزها، وخصوصًا مع افتتاح مطعمها في فترة صعبة جدًا أثناء جائحة كورونا في عام 2020.

وأكّدت: "يمكنك الفوز بجائزة مرموقة مرة واحدة، ولكن المحافظة عليها.. من أصعب الأمور".

جدير بالذكر أنّ "جوائز الطهي العالمية" عبارة عن حدث شقيق لـ"جوائز السفر العالمية"، التي تحتفل حاليًا بالذكرى السنوية الـ31 لتأسيسها.