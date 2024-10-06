حضور قوي من دبي.. جوائز الطهي العالمية السنوية تعلن عن فائزيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت دول الخليج في صنع مكان لنفسها في مشهد الطعام.
وهذا ما أكّدته رينا فان شتادن، وهي مديرة جوائز الطهي العالمية السنوية (World Culinary Awards)، على هامش النسخة الخامسة للمسابقة، والتي أُقيمت في فندق جميرا النسيم بمدينة دبي الإماراتية، مساء الأربعاء.
وأوضحت فان شتادن خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لن أقول إنّ مشهد الطعام ينمو فحسب (في منطقة الخليج)، بل أصبح في المستوى ذاته، إن لم يكن أعلى، مقارنةً بمختلف المنافسين من مناطق مختلفة".
وشملت المسابقة فئات عديدة احتفت بإبداع وجهات ومطاعم مختلفة حول العالم.
وحصلت دبي على لقب "أفضل وجهة للطهي في العالم" و"أفضل وجهة للطهي في الشرق الأوسط" لاحتضانها مجموعة مذهلة من فنون الطهي في مكانٍ واحد، بينما حصلت إيطاليا على لقب "أفضل وجهة للطهي في أوروبا"، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للمسابقة عبر الإنترنت.
وحصدت بيرو لقب "أفضل وجهة للطهي في أمريكا اللاتينية"، في حين تُوِّجت تايلاند بجائزة "أفضل وجهة للطهي في آسيا".
"دبي لها مكان على الطاولة"
وعندما يأتي الأمر للمطاعم، تمتعت دبي بحضور قوي على القائمة.
وحصل فندق "أتلانتس ذا رويال" على تكريم مزدوج، حيث فاز بجائزة "أفضل فندق في العالم لتناول وجبة الإفطار المتأخر"، و"أفضل مطعم فندقي في العالم" بفضل مطعم "Ariana's Persian Kitchen" الذي يحتضنه.
كما حصل مطعم "Ossiano" في منتجع "أتلانتس النخلة" على جائزة "أفضل تجربة طهي في العالم".
وأشارت فان شتادن إلى قطاع السياحة القوي في دبي، الذي استقبل 17.15 مليون زائر في عام 2023، "ما يجلب حاجة ملحّة حقًا لتوفير تجارب طعام جيّدة".
كما أكّدت: "أعتقد أن دبي لها مقعد على الطاولة على المستوى العالمي".
وفي مقابلة مع CNN بالعربية، عبّر المدير العام في "AURA Skypool"، دين جارفيس، عن الرأي ذاته، مضيفًا أنّه يرى دبي كـ"فرصة رائعة" لقطاع المطاعم، ولكنه أشار إلى أنّها تتمتع بتحديات أيضًا للزخم الذي يشهده القطاع.
وفازت هذه الوجهة الجذابة، والتي تُعتَبَر أعلى مسبح لامتناهي بزاوية 360 درجة، بجائزة "أفضل مطعم على السطح في الشرق الأوسط" بفضل مأكولاتها الآسيوية الشهية.
فائزون آخرون
وتضمن الفائزون الآخرون في الشرق الأوسط مطعم "Alee" الذي لُقِّب بـ"أفضل مطعم في الأردن"، بالإضافة إلى "Burgundy" الذي فاز بجائزة "أفضل مطعم في لبنان"، و"Ba Ban" الذي حصد جائزة "أفضل مطعم في سلطنة عُمان".
وغطّت القائمة وجهات شاسعة امتدت من المنطقة الكاريبية، وأوقيانوسيا، وصولاً إلى جنوب إفريقيا.
وفي مقابلة مع CNN بالعربية، عبّرت الطاهية سيبا متونغانا، وهي صاحبة مطعم "Siba The Restaurant" في كيب تاون عن فرحها الشديد للفوز بجائزة "أفضل مطعم فندقي للطعام الفاخر في جنوب إفريقيا" للعام الثاني على التوالي.
وقالت متونغانا، وتختص مأكولاتها بالطعام المحلي مع لمسة دولية، إنّها تشعر بفرحٍ شديد لفوزها، وخصوصًا مع افتتاح مطعمها في فترة صعبة جدًا أثناء جائحة كورونا في عام 2020.
وأكّدت: "يمكنك الفوز بجائزة مرموقة مرة واحدة، ولكن المحافظة عليها.. من أصعب الأمور".
جدير بالذكر أنّ "جوائز الطهي العالمية" عبارة عن حدث شقيق لـ"جوائز السفر العالمية"، التي تحتفل حاليًا بالذكرى السنوية الـ31 لتأسيسها.