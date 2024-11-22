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بالصور..هكذا يبدو حفل زفاف سعودي من منظور "عين الطائر"

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دبي، الإ­مارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد حفلات الزفاف فرصة لاستعراض الضيافة السعودية، والتقاليد العريقة التي تتمثل في الأهازيج وأداء رقصة العرضة المهيبة.

وفي مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية، حوّل المصور السعودي، عبدالعزيز خلّاف الشمري، حفل زفاف في محافظة رفحاء إلى لوحة فنية زاهية مميزة الشكل.

حول مشهدًا مألوفًا إلى لوحة استثنائية.. هكذا تبدو حفلة زفاف سعودية من فوق
وثّق المصور، عبدالعزيز خلّاف الشمري، هذه المشاهد الزاهية بحفل زفاف في المملكة العربية السعودية. Credit: Abdulaziz Alshammari/@Ro7Raf7a

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، وصف الشمري الحفل كـ "ليلة جميلة" شارك فيها  بسبتمبر/أيلول، وسط حضورٍ غفير.

حول مشهدًا مألوفًا إلى لوحة استثنائية.. هكذا تبدو حفلة زفاف سعودية من فوق
أخذ الحفل محلّه في قرية المركوز غرب محافظة الرفحاء.Credit: Abdulaziz Alshammari/@Ro7Raf7a

وتجلّت جماليات الحفل وتفاصيله بشكلٍ فريد، إذ تم تصويره عبر طائرة "درون".

حول مشهدًا مألوفًا إلى لوحة استثنائية.. هكذا تبدو حفلة زفاف سعودية من فوق
تُظهر الصور جانبًا من التقاليد السعودية.Credit: Abdulaziz Alshammari/@Ro7Raf7a

ورأى الشمري أنّ توثيق الحدث من الجو هو ما زاد من تميز الصور، مشيرًا إلى أنّ المنطقة شجّعته على التوثيق بهذه الطريقة.

وشَرَح قائلًا: "المكان ساعدني على الخروج بهذه الفكرة.. حيث أنّ احتفالات الزواج في قرية المركوز تكون عادةً في مكانٍ مكشوف وسط القرية حفاظًا على الموروث وتفاخرًا به".

حول مشهدًا مألوفًا إلى لوحة استثنائية.. هكذا تبدو حفلة زفاف سعودية من فوق
وثق المصور هذه المشاهد عبر طائرة درون Credit: Abdulaziz Alshammari/@Ro7Raf7a

ويمكن رؤية التقاليد الفريدة للأفراح السعودية من منظور عين الطائر، حيث يتم استقبال الضيوف على العشرات من السجادات المتراصة، بالمباخر التي تحتوي على أغلى أنواع العود.

بعد ذلك يدخل المدعوون  إلى مكان الاحتفال، حيث تُقدم إليهم أنواع مختلفة من التمور، وأصناف الحلويات، والقهوة، والشاي.

حول مشهدًا مألوفًا إلى لوحة استثنائية.. هكذا تبدو حفلة زفاف سعودية من فوق
بدأ المصور مسيرته المهنية منذ أكثر من 13 عامًا، وهو يهتم بتوثيق كل ما هو جميل سواءً في المملكة أو خارجها.Credit: Abdulaziz Alshammari/@Ro7Raf7a
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ومن ثم يتشارك ضيوف الحفل وليمة العشاء التي تتكونّ عادةً من لحوم الأغنام مع الأرز كوجبةٍ رئيسية، بالإضافة للجريش (وهو الطبق الوطني السعودي)، والمشروبات.

ويتبع ذلك أداء رقصتي العرضة السعودية والسامري احتفالاً بهذه المناسبة.

ونالت الصور إعجاب العديد من الأشخاص عبر الإنترنت، ورأى المصور أنّ ذلك يعود إلى "رؤيتهم للمشاهد المألوفة بطريقة فريدة من نوعها".

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