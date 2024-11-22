بالصور..هكذا يبدو حفل زفاف سعودي من منظور "عين الطائر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد حفلات الزفاف فرصة لاستعراض الضيافة السعودية، والتقاليد العريقة التي تتمثل في الأهازيج وأداء رقصة العرضة المهيبة.
وفي مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية، حوّل المصور السعودي، عبدالعزيز خلّاف الشمري، حفل زفاف في محافظة رفحاء إلى لوحة فنية زاهية مميزة الشكل.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، وصف الشمري الحفل كـ "ليلة جميلة" شارك فيها بسبتمبر/أيلول، وسط حضورٍ غفير.
وتجلّت جماليات الحفل وتفاصيله بشكلٍ فريد، إذ تم تصويره عبر طائرة "درون".
ورأى الشمري أنّ توثيق الحدث من الجو هو ما زاد من تميز الصور، مشيرًا إلى أنّ المنطقة شجّعته على التوثيق بهذه الطريقة.
وشَرَح قائلًا: "المكان ساعدني على الخروج بهذه الفكرة.. حيث أنّ احتفالات الزواج في قرية المركوز تكون عادةً في مكانٍ مكشوف وسط القرية حفاظًا على الموروث وتفاخرًا به".
ويمكن رؤية التقاليد الفريدة للأفراح السعودية من منظور عين الطائر، حيث يتم استقبال الضيوف على العشرات من السجادات المتراصة، بالمباخر التي تحتوي على أغلى أنواع العود.
بعد ذلك يدخل المدعوون إلى مكان الاحتفال، حيث تُقدم إليهم أنواع مختلفة من التمور، وأصناف الحلويات، والقهوة، والشاي.
ومن ثم يتشارك ضيوف الحفل وليمة العشاء التي تتكونّ عادةً من لحوم الأغنام مع الأرز كوجبةٍ رئيسية، بالإضافة للجريش (وهو الطبق الوطني السعودي)، والمشروبات.
ويتبع ذلك أداء رقصتي العرضة السعودية والسامري احتفالاً بهذه المناسبة.
ونالت الصور إعجاب العديد من الأشخاص عبر الإنترنت، ورأى المصور أنّ ذلك يعود إلى "رؤيتهم للمشاهد المألوفة بطريقة فريدة من نوعها".