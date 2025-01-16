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مطعم يفرض على زبائنه دفع 120 دولارًا لإضافة الأناناس على البيتزا

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما قرّر طاهٍ كندي في الستينيات وضع شرائح فاكهة الأناناس المعلَّب فوق البيتزا، أصبحت الموقف من بين اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ الطعام.

وأطلق ذلك الطاهي، سام بانابولوس، ووشقيقه على هذا الطبق اسم "بيتزا هاواي"، وكان بمثابة صدمة للمطبخ الإيطالي تردد صداها عبر العصور.

وبعد ستة عقود تقريبًا، أصبح السؤال حول ما إذا كانت فاكهة الأناناس تنتمي فعلًا إلى البيتزا، بمثابة موضوع يقسم الدول، والمجتمعات، وحتى العائلات.

والآن، أضاف مطعم بيتزا في نورويتش بإنجلترا فاكهة الأناناس كخيار إلى قائمة خدمة التوصيل عبر الإنترنت، ولكن مقابل مبلغ باهظ قدره 100 جنيه إسترليني (حوالي 122 دولارًا).

الأمر المدهش هو أنّ هذا ليس أغلى سعر فُرِض على إضافة فاكهة الأناناس في العام الماضي، إذ وصلت كلفة نوع أحمر اللون وصل إلى سوق كاليفورنيا في مايو/أيار الماضي إلى 395 دولارًا تقريبًا.

مطعم يفرض على زبائنه دفع 120 دولار لإضافة الأناناس على البيتزا
أكّد رئيس الطهاة في مطعم "Lupa Pizza"، كوين جيانوران (في الوسط)، أنّه يرفض فكرة وضع الأناناس على البيتزا.Credit: Denise Bradley/Norwich Evening News/SWNS

وكان هذا هو التعليق الساخر الذي ظهر بشأن "بيتزا هاواي"ضمن قائمة الطعام الجديدة لمطعم "Lupa Pizza" على تطبيق "Deliveroo" البريطاني: "نعم، يمكنك الحصول عليها مقابل 100 جنيه إسترليني.. هيا أيّها الوحش!".

ويتواجد الطبق المزين بشرائح الأناناس إلى جانب خيارات كلاسيكية غير مثيرة للجدل، مثل بيتزا نابولي وغيرها، وتبلغ كلفة تلك الخيارات حوالي 17 دولارًا أو أقل.

رفض إضافة شرائح الأناناس

وأكّد رئيس الطهاة في مطعم "Lupa"، كوين جيانوران، لـ CNN في مقابلةٍ عبر الهاتف: "أنا أقول: لا للأناناس".

ولقد مزج الأخوان بانابولوس "النكهات الصينية الحلوة والحامضة مع منتج إيطالي تقليدي"، وفقًا لما قاله، مضيفًا أن "الأمر مثير للجدل للغاية، لأن الأشخاص إمّا يحبونه أو يكرهونه. نحن نتخذ موقفًا فحسب".

وأوضح جيانوران أنّ المطعم لم يتلق أي طلبات حتى الآن على البيتزا باهظة الثمن، لافتًا إلى أنّ ردود الفعل عبر الإنترنت "اتخذت منعطفًا كبيرًا. إنه أمر لا يصدق، لأكون صريحًا معكم".

ووعد المطعم بوضع شرائح الأناناس على لوحته الشهرية الخاصة إذا جاءت نتائج استطلاع رأي في صحيفة " Norwich Evening News" المحلية لصالح هذه الفاكهة.

وفي استطلاع لمعرفة ما إذا كانت شرائح الأناناس تنتمي فعلًا إلى البيتزا، حازت الفاكهة على 62% من الأصوات، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كان السعر الباهظ سيتُرجم إلى الطبق المقدم داخل المطعم.

وقال جيانوران ضاحكًا: "قد تتغير آرائي! قد يكون سعره 200 جنيه إسترليني، وقد يكلف 2 جنيه إسترليني، لا أحد يعلم".

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في حين يتجنّب صنّاع البيتزا الإيطاليون شرائح الأناناس، قرر صانع بيتزا في نابولي، يُدعى جينو سوربيلو، تقديم البيتزا المثيرة للانقسام إلى قائمة طعامه العام الماضي في "فيا دي تريبيونالي"، وهو أشهر شارع بيتزا في نابولي، عاصمة البيتزا العالمية، قائلًا إن "نيته كانت مكافحة التحيز الغذائي".

وأصبح الجدل حول بيتزا شرائح الأناناس شديدًا في بعض الأحيان إلى درجة أنه كاد أن يؤدي إلى أزمة سياسية. 

في عام 2017، اضطر الرئيس الأيسلندي آنذاك، جودني يوهانسون أن يُوضح أنّه لن يحظر بيتزا الأناناس في بلاده، وأنه لا يملك حتى السلطة لتشريع خطوة كهذه، وذلك بعد تداول ازدرائه تجاه الطبق.

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