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(CNN)-- وصل البحث عن الغواصة "تايتان" التي شغلت العالم، إلى نهاية مفاجئة وقاتمة هذا الأسبوع، بعد اكتشاف أجزاء من الغواصة في قاع المحيط بالقرب من سفينة "تيتانيك".

أدى هذا الاكتشاف إلى إعلان خفر السواحل الأمريكي عن احتمال أن تكون الغواصة قد انفجرت، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة.

لكن تظل هناك أسئلة حول ما حدث بالضبط للغواصة المنكوبة، وما إذا كان انتشال الجثث أو الغواصة ممكنا، وما هي العواقب التي قد تترتب على الكارثة بالنسبة لشركة Oceangate، التي تدير الرحلة لرؤية تيتانيك قبالة سواحل كندا.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول الخطوات التالية للغواصة "تايتان" والتحقيق فيما حدث.

ما التالي بعد ذلك في البحث؟

لقد تحولت جهود الإنقاذ متعددة الجنسيات الآن إلى مهمة إنقاذ، حيث تجوب مركبة تعمل عن بعد، قاع المحيط بحثا عن حطام من الانفجار الداخلي المميت.

وصلت مركبة واحدة فقط تعمل عن بعد إلى الأعماق الهائلة حيث يقبع حطام تيتانيك وحقل الحطام للغواصة، وهي مركبة أوديسيوس 6، التي تديرها شركة Pelagic Research Services.

اكتشفت أوديسيوس 6 حطاما من الغواصة تايتان على بعد 1600 قدم من حطام تيتانيك، الخميس، بحسب خفر السواحل الأمريكي.

وقال خفر السواحل إن الحطام يتوافق مع الخسارة الكارثية لغرفة ضغط الغواصة التي يبلغ طولها 22 قدما. وكان من الممكن أن تؤدي الخسارة إلى انهيار داخلي شبه فوري للغواصة، والتي كانت تحت ضغط هائل في أعماق المحيط.

وعثرت المركبة التي تم تشغيلها عن بعد على ما مجموعه "خمس قطع حطام رئيسية مختلفة" من تايتان، وفقا لبول هانكينز مدير عمليات الإنقاذ وهندسة المحيطات في البحرية الأمريكية. وحدد المسؤولون مخروط أنف الغواصة، وطرفا واحدا من هياكل الضغط في حقل حطام كبير. وتم العثور على الطرف الآخر في حقل حطام ثانٍ أصغر. ويعمل المسؤولون على رسم خريطة لحقل الحطام.

"ما سيفعلونه الآن هو العودة إلى هذا الموقع، ويحاولون العثور على مسار إلى أين سيؤدي ذلك"، بحسب ما قال توم مادوكس الرئيس التنفيذي لشركة Underwater Forensic Investigators، الذي شارك في رحلة إلى تيتانيك في عام 2005.

وأضاف أن قطع الحطام يمكن أن تظل "طافية قليلا"، وقد تنقلها تيارات المحيط بعيدا. وقال: "لذا فإن المشروع الكبير الآن هو محاولة جمع تلك الأجزاء، سوف يضعون علامة عليها، وسوف يشيرون إلى مكانهم، وسيضعون خريطة لمواقع العثور على تلك الأجزاء".

وبدأت Odysseus 6 مهمة ثانية إلى الموقع، الجمعة، بحسب خدمات أبحاث Pelagic. وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN، إن المركبة ستواصل البحث عن الحطام ورسم خريطة لمواقع الحطام.

من المحتمل أن يكون حطام الغواصة ثقيلا جدا بحيث لا يمكن لسيارة ROV التابعة لشركة Pelagic، رفعه بنفسها، لذلك سيتم إجراء أي مهمة لاستعادته جنبا إلى جنب مع Deep Energy، وهي شركة أخرى تساعد في المهمة، والتي ستستخدم الكابلات المجهزة لسحب أي قطع من السفينة المنفجرة.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة CNN، الجمعة، إن البحرية تزيل نظام إنقاذ أعماق المحيطات الذي وصل إلى سانت جونز، الأربعاء، وغادرت سفينة الأمير القطبي، وهي سفينة دعم تايتان، منطقة حطام تيتانيك، الجمعة.

هل يمكن انتشال جثث الطاقم؟

كان خمسة ركاب على متن تايتان عندما انفجرت من الداخل، وهم: رجل الأعمال الباكستاني وابنه شاه زاده وسليمان داود، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والغواص الفرنسي بول هنري نارغوليه، وستوكتون راش، ربان الغواصة الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Expeditions، التي تشغل الغواصة تايتان.

ويُفترض أن الخمسة جميعا قد توفوا بعد "الانفجار الداخلي الكارثي" للغواصة، بحسب خفر السواحل الأمريكي. لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن استعادة أي رفات لهم.

وقال الأدميرال في خفر السواحل جون موغر، الجمعة: "ليس لدي إجابة عن احتمالات في هذا الوقت"، وذلك عندما سُئل عن استعادة الرفات. وأشار إلى "البيئة التي لا ترحم بشكل لا يصدق" في أعماق المحيط بالقرب من حطام تيتانيك والضغط الشديد الموجود في الأسفل.

وقالت خبيرة طبية إن الانفجار الداخلي لن يترك على الأرجح أي رفات يمكن استعادته.

وأضافت أيلين مارتي، خبيرة طب الكوارث في جامعة فلوريدا الدولية، لمراسل CNN، أندرسون كوبر: "لن يكون هناك شيء تقريبا، من غير المرجح أن يجدوا أي شيء هناك من الأنسجة البشرية".

وجاء تكريم الضحايا الخمسة بعد أن أعلن خفر السواحل فرضية وفاتهم. وقالت OceanGate في بيان إن الخمسة جميعهم "تشاركوا في روح مغامرة متميزة".

متى انفجرت تايتان؟

من غير الواضح متى أو أين انفجرت الغواصة بالضبط. وقال موغر، الخميس، إن الأمر سيستغرق وقتا لوضع جدول زمني محدد للأحداث في الكارثة "المعقدة بشكل لا يصدق".

وانطلقت الرحلة الاستكشافية من نيوفاوندلاند بكندا، في 16 يونيو/حزيران على متن سفينة الأمير القطبي، لدعم تايتان. ونقلت الغواصة المشاركين إلى موقع حطام تيتانيك، على بعد حوالي 350 ميلاً من ساحل نيوفاوندلاند. والأحد 18 يونيو، بدأ الركاب الخمسة النزول إلى تيتانيك داخل الغواصة، التي انطلقت من سفينة الدعم، والتي ظلت على السطح.

وبدأوا الغوص في حوالي الساعة 9 صباحا، وكان من المتوقع أن يعودوا إلى الظهور في الساعة 6:10 مساء، بحسب Miawpukek Maritime Horizon Services، التي تمتلك شركة Polar Prince. لكن المجموعة تواصلت مع السطح آخر مرة في الساعة 11:47 صباحا، وتم إخطار السلطات في الساعة 6:35 مساء، وبدأت عمليات الإنقاذ بحسب Maritime Horizon.

ورصدت البحرية الأمريكية صوتا "يتوافق" مع انفجار داخلي، الأحد، لكنه تقرر أنه "غير نهائي". وبحثت السلطات عن الغواصة على أمل أنها ظلت سليمة، وأن يكون ركابها على قيد الحياة.

ورصدت السلطات، الثلاثاء "ضجيج ضوضاء" تحت الماء، مما أثار الأمل في أن الغواصة المزودة بـ96 ساعة من الأكسجين، قد تظل سليمة وأن ركابها على قيد الحياة.

لكن بحلول بعد ظهر، الخميس، قررت السلطات أن الغواصة قد انفجرت، وقالت إنه لا يبدو أن هناك صلة بين الضوضاء والانفجار.

من سيحقق في الحادث؟

أعلنت السلطات في كل من الولايات المتحدة وكندا عن تحقيقات في الحادث.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي ومجلس سلامة النقل الكندي عن بدء التحقيقات، الجمعة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الوكالات في البلدين تجري تحقيقات منفصلة أو تعمل معا لإجراء تحقيق واحد.

وأطلق مجلس سلامة النقل الكندي (TSB) تحقيقا في الحادث المميت، الذي يتعلق بسفينة الدعم التي ترفع العلم الكندي، والغواصة تايتان التي يديرها القطاع الخاص.

وأعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP)، السبت، أيضا، أنها ستجري تحقيقها الخاص بشكل منفصل عن مجلس سلامة النقل.

وقال مدير الشرطة، كينت أوزموند، إن شرطة الخيالة الملكية الكندية تحقق في جميع الوفيات التي تم الإبلاغ عنها قبالة الشاطئ.

وأضاف: "ليس هناك اشتباه في وجود نشاط إجرامي، في حد ذاته، لكن شرطة الخيالة الملكية الكندية تتخذ خطوات أولية لتقييم ما إذا كنا سنمضي في هذا الطريق أم لا".

وسيحقق خفر السواحل الأمريكي أيضا في الحادث، وفقا لما نشره المجلس الوطني لسلامة النقل على تويتر.

وقال مسؤول في خفر السواحل، الخميس، إن السلطات تناقش كيفية فتح تحقيق منذ وقوع الانفجار الداخلي في المياه الدولية. واقترح الخبراء أن أي تحقيق سيأخذ في الاعتبار تصميم الغواصة والمواد المستخدمة في بنائها ودور راش، وOceanGate في الكارثة المميتة.

ما هو مصير OceanGat؟

ألقت الكارثة تدقيقا على OceanGate، مشغل تايتان. فالشركة التي باعت رحلاتها إلى تيتانيك مقابل 250 ألف دولار لكل راكب، ليست غريبة على النقد. ففي السنوات الماضية، أعرب اثنان على الأقل من موظفي OceanGate، عن مخاوفهما بشأن هيكل الغواصة المصنوع من ألياف الكربون.

وادعى أحد الموظفين، وهو المدير السابق للعمليات البحرية في OceanGate، ديفيد لوكريدغ، في دعوى قضائية أنه تم إنهاء خدمته بشكل خاطئ في عام 2018 لإثارته مخاوف بشأن سلامة واختبار تايتان، وتمت تسوية القضية خارج المحكمة.

وقال ويليام كوهينن، رئيس لجنة المركبات المأهولة تحت الماء التابعة لجمعية التكنولوجيا البحرية، لشبكة CNN، الجمعة إنه أثار مخاوفه الخاصة مع الرئيس التنفيذي راش، وأضاف أن الهيكل الفريد من ألياف الكربون للغواصة يتطلب "اهتماما إضافيا خاصا".

وأوضح أن مجموعة من خبراء الغواصات أصدروا خطابا إلى راش يشير، إلى أنه ربما يتحرك بسرعة كبيرة ويتجاهل لوائح السلامة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت OceanGate ستواصل عملياتها بعد الكارثة. وقالت الشركة في بيان حول الوفيات: "هذا وقت حزين للغاية لموظفينا المتفانين الذين أرهقتهم وأحزنتهم بشدة هذه الخسارة".

وواجهت OceanGate سلسلة من المشاكل الميكانيكية والظروف الجوية السيئة، التي أجبرتها على إلغاء أو تأخير الرحلات في السنوات الأخيرة، وفقا لسجلات المحكمة.

وفي منشور على مدونة عام 2019، دافعت الشركة عن اختيارها عدم "تصنيف" أو اعتماد غواصتها من قبل أي منظمات للسلامة. وقالت المدونة إن معظم العمليات البحرية "تتطلب أن يتم تصنيف الغواصات المستأجرة من قبل مجموعة مستقلة مثل المكتب الأمريكي للشحن (ABS)، أو من أي شركات أخرى".

لكن لم يتم تصنيف الغواصة تايتان من قبل أي مجموعة مستقلة، وفقا للمنشور على المدونة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تصنيف التصاميم المبتكرة غالبا ما يتطلب عملية موافقة متعددة السنوات، مما يتعارض مع الابتكار السريع. بالإضافة إلى ذلك، فإن "التصنيف ليس كافيا في حد ذاته لضمان السلامة"، كما جاء في منشور الشركة على المدونة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغواصة في المياه الدولية، مما يسمح لها بالالتفاف على اللوائح الوطنية.

وكان راش، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي أحد الركاب الذين لقوا حتفهم في الانفجار الداخلي، أدلى سابقا بتعليقات حول كسر القواعد سعيا وراء الابتكار.

وقال راش للصحفي ديفيد بوج في مقابلة، العام الماضي: "في مرحلة ما، تكون السلامة مجرد هدر محض للوقت، أعني، إذا كنت تريد فقط أن تكون آمنا، فلا تنهض من السرير. لا تركب سيارتك. لا تفعل أي شيء".