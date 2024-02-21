(CNN)-- توفي مكسيم كوزمنوف، الطيار الروسي الذي انشق عن القوات الجوية الروسية إلى أوكرانيا من خلال التحليق بمروحيته عبر الحدود، وفقًا لمديرية استخبارات الدفاع الأوكرانية أو ما يُعرف بـ"GUR".

قال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن مكسيم كوزمينوف مُنح فرصة البقاء في أوكرانيا بعد انشقاقه، لكنه قرر الذهاب إلى مكان آخر. Credit: Defence Intelligence of Ukraine

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أخبر الحرس المدني الإسباني في مقاطعة أليكانتي شبكة CNN أن رجلاً قُتل بالرصاص في 13 فبراير/ شباط داخل مرآب السيارات لمبنى سكني في فيلاغويوسا، وهو منتجع ساحلي على البحر الأبيض المتوسط.

وفي البداية، قال الحرس المدني إن الضحية أوكراني يبلغ من العمر 33 عامًا، لكنه قال لاحقًا إن هوية الجثة لم يتم تحديدها بعد وهي جزء من التحقيق الذي أغلقه القاضي، ولكن مصدرا في GUR الأوكراني أكد لشبكة CNN أن جثة الرجل الذي تم العثور عليها في إسبانيا هي جثة كوزمينوف، لكنه لم يعلق على كيفية وفاته.

ويعتقد أن جثة الرجل الذي أصيب بالرصاص داخل المرآب لا تزال موجودة في مقاطعة أليكانتي تحت إشراف خبراء الطب الشرعي.

ووقع إطلاق النار في حي استقر فيه بعض المغتربين الروس والأوكرانيين منذ بدء الحرب، بحسب المكتب الصحفي لبلدية فيلاغويوسا.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا على علم بوفاة كوزمنوف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء إن موسكو ليس لديها معلومات في هذا الشأن.

ولم يعلق مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بشكل مباشر على وفاة كوزمينوف، لكنه قال للصحفيين إن المنشق أصبح "جثة أخلاقية في اللحظة التي بدأ فيها التخطيط لجريمته القذرة والمروعة"، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وبعد وقت قصير من انشقاق كوزمينوف، بث التلفزيون الروسي مقطعا عنه في برنامج “فيستي نديلي”، حمل تهديدا واضحا لحياة المنشق، وفي البرنامج، قال أحد المراسلين إن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية تلقت بالفعل أمرها فيما يتعلق بكوزمينوف، مضيفًا أن "تنفيذه هو مسألة وقت فقط".