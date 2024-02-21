الانقسامات بأمريكا بشأن روسيا في عهد بوتن تشكل عواقب عالمية خطيرة

(CNN)-- السياسة الأمريكية الآن منقسمة بشكل حاد بشأن روسيا، الأمر الذي قد يخلف عواقب عالمية أشد خطورة حتى من الحكم على أوكرانيا بالهزيمة بعد غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

إن رفض الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب في الكونغرس مد شريان الحياة العسكري لأوكرانيا، وعودة الرئيس السابق إلى مهاجمة حلفاء الناتو بطرق تتماشى مع أهداف بوتين، يظهر أن ترامب يعيد بالفعل تشكيل الحقائق الجيوسياسية قبل أشهر من عودته المحتملة إلى البيت الأبيض.

والنتيجة هي تزايد القلق بشأن نوايا ترامب في أي فترة ولاية ثانية، بما في ذلك ما إذا كان سيسعى إلى الانسحاب من التحالف وبالتالي تفكيك الترتيبات الأمنية عبر المحيط الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية والتي أدت إلى 80 عامًا من السلام في أوروبا.

إن استعداد بعض المشرعين من الحزب الجمهوري لترك أوكرانيا وتبرير توبيخ ترامب لحلفائه، يعكس تحول القوى السياسية في الولايات المتحدة، وهو ما أملته جزئيا النزعة القومية للرئيس السابق التي ترفع شعار "أمريكا أولا". لكن المشاعر العامة تأثرت أيضاً بالعقدين الأولين المنهكين من القرن الحادي والعشرين، اللذين شوهتهما حروب دامية في الخارج والعديد من الأزمات المالية والمحلية.

رد الرئيس جو بايدن على خطاب ترامب الأخير باشمئزاز، ووصفه بأنه انتهاك للدور القيادي التاريخي لأميركا، وألقى اللوم على المشرعين من الحزب الجمهوري كسبب للانتكاسات الأخيرة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض يوم السبت بعد أن اتصل بايدن بالرئيس فولوديمير زيلينسكي إن "الجيش الأوكراني اضطر إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن اضطر الجنود الأوكرانيون إلى تقنين الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس، مما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر."

كما أكد بايدن لزيلينسكي استمرار الدعم الأمريكي قبل الذكرى الثانية للغزو. ولكن بالنظر إلى تصلب مشاعر الحزب الجمهوري ضد المزيد من المساعدات، بما في ذلك رفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون طرح حزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ للتصويت عليها، فإن هذا الضمان يبدو هشًا على نحو متزايد.

وعلى نطاق أوسع، إذا عارض واحد فقط من الحزبين الحاكمين في أمريكا التوسع الروسي بشكل كامل ودعم الضمانات الأمنية التي قدمها حلف شمال الأطلسي والتي استمرت لعقود من الزمن، فإن الولايات المتحدة ستخسر مكانتها كحصن للأمن الغربي، مما يثير قلق حلفائها ويوفر فرصًا متعددة لخصومها في الكرملين.

تحول جمهوري

لقد تم تسليط الضوء على تحول الحزب الجمهوري ـالذي كان يتفاخر ذات يوم بهزيمة الاتحاد السوفيتي- من خلال فشل ترامب في الانضمام إلى الغضب العالمي إزاء وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني. وفي بيان صدر، الاثنين، شبّه ترامب، مرشح الحزب الجمهوري الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة، استبداد بوتين الوحشي بأميركا، وعقد مقارنة واضحة بين مشاكله القانونية والاضطهاد الذي تعرض له المنشق الروسي الشجاع.

ولم ينكر ترامب أيضًا تعليقه الأخير بأنه سيدعو روسيا لغزو دول الناتو التي لم تصل إلى الأهداف غير الملزمة بشأن الإنفاق الدفاعي. حتى أنه أعلن، الاثنين، عن تأييد رئيس المجر فيكتور أوربان، أقرب حليف لبوتين في الاتحاد الأوروبي والرجل القوي المناهض للديمقراطية.

إن احترام ترامب الغريب لبوتين ليس جديدًا، فقد كان إذعانه موضوعا متكررا في رئاسته. لكنه أمر الأكثر إثارة للدهشة الآن، نظرًا لوضع الزعيم الروسي باعتباره مجرم حرب متهم شن غزوًا غير مبرر لدولة مجاورة ديمقراطية. فبعد دعم أوكرانيا لمدة عامين بمليارات الدولارات من المساعدات والذخيرة، فإن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بالانسحاب وترك الأمر لبوتين من شأنه أن يمثل تغييراً مذهلاً بطبيعة الحال.

وبصرف النظر عن السيطرة الغامضة التي يبدو أن بوتين يمارسها على ترامب، فإن عداء الرئيس السابق تجاه أوكرانيا يمكن تفسيره بسهولة. فقد رفض زيلينسكي توسلاته لبدء تحقيق جنائي ضد بايدن قبل انتخابات عام 2020. كانت حملة الإكراه في قلب إجراءات عزل ترامب الأولى.

كما أن معارضة المساعدات المقدمة لأوكرانيا تشكل أيضاً قضية مثالية تقريباً بالنسبة للرئيس السابق وحلفائه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. إن معارضته لنقل الأسلحة والذخيرة وكذلك انتقاداته لحلفاء الناتو بشأن ميزانياتهم الدفاعية تلعب دورًا أساسيًا في ادعائه -الذي يعود تاريخه إلى حملته الانتخابية عام 2016- بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة.

يقاوم جونسون مطالب البيت الأبيض بالسماح بالتصويت على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، بحجة أن أمريكا لا تستطيع إصلاح حدود دولة أخرى قبل أن تصلح حدودها. وهذه حجة لها صدى قوي لدى الناخبين الجمهوريين. ويتساءل كثيرون عن السبب وراء إرسال مليارات الدولارات الإضافية إلى أوكرانيا في حين يعانون من ارتفاع أسعار البقالة وأسعار الفائدة، ويتساءلون لماذا لا تهتم أميركا بشؤونها أولاً.

رسالة من الجمهوريين يُنظر إليها على أنها علامة استرضاء في ميونخ

نقل العديد من الجمهوريين رسالتهم غير المرحب بها إلى مؤتمر ميونخ للأمن في نهاية الأسبوع.

وقال السيناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس، وهو من كبار المعجبين بترامب، إن اقتراح المساعدات الأمريكية الحالي لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار "لن يغير الواقع في ساحة المعركة بشكل جذري". وقال إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة التصنيعية لضخ ذخيرة كافية لأوكرانيا بالإضافة إلى احتياجاتها الخاصة. ودعا إلى سلام عن طريق التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب واشتكى من عدم وجود نهاية واضحة للسياسة الأمريكية. ورغم أنه لا يفضل الانسحاب من الناتو، إلا أنه قال إن أوروبا يجب أن تفعل المزيد في الدفاع عن نفسها بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى الصين.

وأضاف فانس: "لا أعتقد أن فلاديمير بوتين يشكل تهديدًا وجوديًا لأوروبا، وبقدر ما هو عليه، فإن هذا يشير مرة أخرى إلى أن أوروبا يجب أن تقوم بدور أكثر شدة فيما أمنها الخاص."

وكانت حجج سيناتور ولاية أوهايو توازي حجج العديد من رؤساء الولايات المتحدة الذين طالما اشتكوا من أن أوروبا يجب أن تفعل المزيد.

وفي حين أن الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي آخذ في الارتفاع، فمن المتوقع أن يصل 18 فقط من بين 31 عضوًا في الحلف إلى هدف 2٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي هذا العام. وحتى أولئك الذين يفعلون ذلك يواجهون أسئلة حول الاستعداد والقدرة. والتلميح الذي ساقه فانس إلى أن الغرب لن يتمكن أبداً من حشد الأموال غير المحدودة اللازمة لدعم أوكرانيا ليس غريباً. ففي العام 2016، وبعد عامين من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، قال الرئيس السابق باراك أوباما لمجلة "ذي أتلانتيك" إن أوكرانيا "ستكون عرضة للهيمنة العسكرية من قبل روسيا بصرف النظر عما نفعله."

ومع ذلك، فإن ادعاء فانس بأن بوتين لن يشكل أي تهديد وجودي لأوروبا هو أمر مثير للجدل، وخاصة إذا تمت مكافأة عدوان الزعيم الروسي في أوكرانيا. وقد لا تكون هناك نهاية للحرب، حيث يبدو بوتين عازماً على الاستمرار طالما استغرق الأمر، ومن غير المرجح أن تقبل أوكرانيا أي ضمانات روسية بموجب اتفاق سلام يتم التفاوض عليه.

علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالصين، فإن موقف الجمهوريين بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى عقد صفقة مع روسيا حتى تتمكن من التركيز على شرق آسيا يبدو ساذجا. وعلى نحو متزايد، فإن الروابط بين بكين وموسكو وإيران وكوريا الشمالية تعني بأن اللعبة الجيوسياسية الجديدة أصبحت عالمية. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن بوتين لديه أي مصلحة في تحقيق الاستقرار في أوروبا حتى تتمكن الولايات المتحدة من التحول إلى عدو آخر.

من سيدافع عن الناتو في المستقبل؟

لكن فانس جزء من جيل جديد من الجمهوريين الذين يمثلون نسخة أكثر قومية ومعاملاتية في السياسة الخارجية، ومن غير المرجح أن يتغير هذا حتى إذا لم يعد ترامب الشخصية المهيمنة في حزبهم. على سبيل المثال، دعت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى العودة إلى السياسة الخارجية المتشددة التي هيمنت على الحزب الجمهوري لعقود من الزمن. اتهمت، الاثنين، على سبيل المثال، ترامب بأنه يفقد قواه عندما يتعلق الأمر بروسيا. لكن هيلي تتخلف عن ترامب بشكل سيئ في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري.

تم تسليط الضوء على مشاعر السياسة الخارجية المتطورة بين ناخبي الحزب الجمهوري في تقرير جديد صادر عن مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، والذي وجد أن غالبية الجمهوريين يعتقدون أنه سيكون من الأفضل لمستقبل الولايات المتحدة البقاء بعيدًا -بدلاً من القيام بدور نشط في- شؤون العالم. وكان الجمهوريون المؤيدون لترامب أكثر سلبية بشأن الدور العالمي الذي تلعبه الولايات المتحدة.

وتثقل هذه الضغوط كاهل المشرعين الجمهوريين الذين يدلون بأصوات متشددة بشكل متزايد بشأن المساعدات لأوكرانيا.

تتلخص هذه المعضلة في تصريحات السيناتور الجمهوري بيت ريكيتس الذي يدعم تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، ولكنه صوّت ضد الحزمة في الأسبوع الماضي على أساس أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر الحدود. وكان ريكيتس أيضاً في ميونخ في عطلة نهاية الأسبوع، وحاول طمأنة الأوروبيين المتشككين إلى أن الكونغرس سيتحرك في نهاية المطاف بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا. كما لخص ما يمكن أن يكون في خطر إذا قرر ترامب تحييد التحالف الغربي.

وروى ريكيتس: "كنت أتحدث إلى إحدى الأمهات في ولايتي، وقالت لي: "سيناتور، لا أريد أن يقاتل ابني البالغ من العمر 18 عامًا في أوروبا". قلت: لهذا السبب نعطي أوكرانيا الأسلحة. كي لا يحدث ذلك لأنه إذا خسرت أوكرانيا، وقام بوتين بغزو أحد حلفائنا في الناتو، فإن ابنك البالغ من العمر 18 عامًا سوف يقاتل في أوروبا."

تشير حكاية السيناتور عن ولاية نبراسكا إلى أن تحذيرات بايدن بشأن أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تتحقق، بعد مرور أكثر من 30 عامًا على سقوط الاتحاد السوفيتي.

الأمر ليس مستغربًا. أي شخص يتذكر أهمية حلف شمال الأطلسي في السنوات المتوترة من الحرب الباردة هو الآن في الخمسينيات من عمره على الأقل. إن الجيل الأعظم الذي خاض الحرب العالمية الثانية، والذي أدى إلى الهياكل الأمنية الحالية عبر الأطلسي، قد ولى الآن في الأغلب.

هناك حاجة صارخة لقادة في الولايات المتحدة وأوروبا أصغر سنًا من بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل البالغ من العمر 82 عاما الذي ساعد في توجيه المساعدات لأوكرانيا عبر المجلس، لتوضيح دور الناتو في الحفاظ على السلام.

وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يستمر الانتهازيون مثل ترامب في استغلال هذه الفرصة.