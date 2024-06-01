ضربة روسية حولتها إلى كتلة لهب.. شاهد ما حدث لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

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(CNN)-- تعرضت البنية التحتية للطاقة في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا لهجمات روسية ليلية، فيما يُعتبر المنطقة السادسة التي تتأثر مرافققها للطاقة، في حين دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى مزيد من الدعم للدفاع الجوي.

وقال ماكسيم كوزيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية في منطقة لفيف على منصة "تيليغرام"، إن أربعة أشخاص على الأقل أُصيبوا خلال هجوم على منشأة للبنية التحتية الحيوية في منطقة لفيف وتم نقلهم إلى المستشفى. وأضاف كوزيتسكي أن حالتهم "متوسطة".

وأوضح كوزيتسكي أن ستة صواريخ كروز أصابت ثلاث منشآت للبنية التحتية الحيوية في المنطقة، مما تسبب في دمار، لكن أنظمة الدعم تعمل "بشكل طبيعي".

وفي بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، دعا زيلينسكي إلى دعم أكبر لدفاعاتها الجوية، قائلا إنه "يجب أن تكون الحماية الكاملة للسماء الأوكرانية هي الأساس".

وكتب الرئيس الأوكراني: "الشركاء يعرفون بالضبط ما هو مطلوب لتحقيق ذلك: صواريخ باتريوت إضافية، وأنظمة دفاع جوي حديثة أخرى لأوكرانيا. وتسريع وتوسيع تسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا. وتزويد محاربينا بكل القدرات اللازمة".

ومن المقرر أن يتحدث زيلينسكي، الأحد، في حوار شانغريلا، خلال قمة الأمن الأولى في آسيا التي تُعقد في سنغافورة، بحسب ما أعلن منظمو الحدث.