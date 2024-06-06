(CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن انتقادا لاذعا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أثناء دفاعه عن قراره السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات محدودة داخل الأراضي الروسية، الخميس.

وقال بايدن لشبكة ABC News في مقابلة من نورماندي إن الرئيس الروسي "ليس رجلا لطيفا- إنه ديكتاتور".

وأضاف بايدن لديفيد موير من ABC News: "لقد عرفت (بوتن) لأكثر من 40 عامًا -لقد كان يقلقني لمدة 40 عامًا". "إنه ليس رجلا لطيفا - إنه ديكتاتور، وهو يكافح للتأكد من الحفاظ على تماسك بلاده مع استمرار هذا الهجوم، نحن لا نتحدث عن إعطاء (أوكرانيا) أسلحة لضرب موسكو، لضرب الكرملين، ولكنها فقط لضرب مناطق عبر الحدود، حيث يتلقى (الأوكرانيون) نيرانا كبيرة من الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس لدخول أوكرانيا، لقتل الأوكرانيين".

وحذر بوتن، الأربعاء، الدول الغربية من أنها تتخذ "خطوة خطيرة للغاية وخطيرة" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، مما قد يؤدي إلى تسليح موسكو لأعدائهم.

وقال بوتن لمحرري وكالات الأنباء الدولية على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي في سانت بطرسبرغ، الأربعاء: "توريد الأسلحة إلى منطقة صراع أمر سيئ دائمًا. خاصة إذا كان هذا مرتبطا بحقيقة أن الذين يزودونهم لا يسلمون الأسلحة فحسب بل يديرونها أيضا".

وأكد بايدن، الخميس: "يُسمح باستخدام (الأسلحة) بالقرب من الحدود. نحن لا نسمح بشن ضربات على بعد مسافة 200 ميل داخل روسيا، نحن لا نسمح بضربات على موسكو، أو على الكرملين".

وسعى بايدن إلى مقارنة رؤيته للسياسة الخارجية برؤية الرئيس (الأمريكي) السابق، دونالد ترامب، الذي انتهج لهجة أكثر انعزالية، ووصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "عفا عليه الزمن"، وهدد في تصريحاته بالانسحاب من الحلف.